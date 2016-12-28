Воронежская область получит субсидии на создание детского технопарка
Федбюджет выделит Воронежской области 24 млн рублей в 2017 году.
Федбюджет выделит Воронежской области 24 млн рублей в 2017 году.
Воронежская область победила в конкурсе на получение субсидий для строительства детского технопарка, сообщила
Федбюджет распределит 925 млн рублей между 17 регионами. Субсидии покроют половины стоимости строительства технопарка. Регионам придется вложить в создание образовательной площадки 30% средств из областного бюджета, еще 20% обеспечат частные компании. Общая сумма вложений в детские технопарки в 2017 году составит более 2,5 млрд рублей.
В воронежском технопарке ка будут учиться 800 детей ежегодно. Предположительно, в региональном «Кванториуме» будет пять направлений дополнительного образования: «биоквантум», «IT-квантум», «автоквантум», «робоквантум», «аэроквантум». В детском технопарке планируют разместить медиабиблиотеку, лекторий,
Детские технопарки «Кванториум» — это площадки, где дети на практике решают реальные задачи по перспективным
Контекст О создании детских технопарков во всех регионах страны сообщил премьер Дмитрий Медведев 30 ноября. Федеральные власти запланировали оснастить по современным стандартам не менее 400 тыс. мест в организациях, способных предоставлять дополнительные программы. Пилотный проект воплощается в четырех регионах — Татарстане, Алтайском крае, Московской области,