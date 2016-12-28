Воронежская область получит субсидии на создание детского технопарка

Воронежская область победила в конкурсе на получение субсидий для строительства детского технопарка, сообщила пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ) во вторник, 27 декабря. Федбюджет выделит Воронежской области 24 млн рублей в 2017 году, следует из протокола заседания комиссии Минобразования.

Федбюджет распределит 925 млн рублей между 17 регионами. Субсидии покроют половины стоимости строительства технопарка. Регионам придется вложить в создание образовательной площадки 30% средств из областного бюджета, еще 20% обеспечат частные компании. Общая сумма вложений в детские технопарки в 2017 году составит более 2,5 млрд рублей.

В воронежском технопарке ка будут учиться 800 детей ежегодно. Предположительно, в региональном «Кванториуме» будет пять направлений дополнительного образования: «биоквантум», «IT-квантум», «автоквантум», «робоквантум», «аэроквантум». В детском технопарке планируют разместить медиабиблиотеку, лекторий, коворкинг-центр (пространство для коллективной творческой работы и общения).

Детские технопарки «Кванториум» — это площадки, где дети на практике решают реальные задачи по перспективным естественно-научным и техническим направлениям. Ребята изучают лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование. Технопарки рассчитаны на детей и подростков от 5 до 18 лет. Наблюдательный совет АСИ во главе с президентом Владимиром Путиным одобрил новую модель дополнительного образования в мае 2015 года. К концу 2016 года в России открылись 24 детских технопарка «Кванториум», обучение в центрах смогут пройти 12 ты. Детей, уточнила пресс-служба АСИ.