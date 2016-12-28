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10:09 (мск), источник: ТАСС

Директора завода-банкрота на Урале судят за ущерб Минобороны на 352 млн рублей

По данным ТАСС, завод «АМУР» из Новоуральска, в 2010 г. заключил контракт с Минобороны на переоборудование автомобилей ЗИЛ и оснащение их дизельным двигателем, но одна из партий не была подготовлена.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Новоуральский городской суд (Свердловская область) возобновляет слушания по уголовному делу в отношении Юрия Афанасьева, генерального директора обанкротившегося завода «Автомобили и моторы Урала» («АМУР») за причинение ущерба Минобороны на 352 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«В суде возобновляются слушания по уголовному делу в отношении генерального директора завода “АМУР” Афанасьева. Ему предъявлено обвинение по ст. 165 УК РФ “Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой”. Потерпевшая сторона — Министерство обороны РФ, сумма ущерба — 352 млн рублей», — сказали там.

По словам собеседника агентства, судебный процесс не могли начать, потому что Афанасьев находился в Казахстане. «Осенью суд объявил его в розыск и заочно арестовал. Но Афанасьев сам явился в Новоуральск, поэтому суд заменил меру пресечения на подписку о невыезде. Стоит отметить, что еще одного фигуранта уголовного дела — финансового директора “АМУРа” — уже осудили на 2 года заключения и возмещения ущерба», — уточнили в пресс-службе.

«Рассмотрение уголовного дела продлится более месяца, так как по данному делу проходит много свидетелей и вещественных доказательств», — добавил собеседник агентства.

По данным ТАСС, автомобильный завод из Новоуральска, находясь в стадии банкротства, в 2010 заключил контракт с Минобороны на переоборудование автомобилей ЗИЛ и оснащение их дизельным двигателем, но одна из партий не была подготовлена. Заказчиком выступало Главное Автобронетанковое управление МО РФ. Иск ранее рассматривался в Арбитражном суде Москвы.

История «АМУРа»

Завод «АМУР» был образован как филиал МосавтоЗИЛа в 1967 году. В феврале 1977 года на предприятии был создан цех сборки автомобилей. В 2003 году на базе активов Уральского автомоторного завода было создано предприятие «Автомобили и моторы Урала». 27 августа 2009 года в отношении предприятия Арбитражным судом Свердловской области введена процедура внешнего управления.

В 2012 году около 100 бывших работников завода объявляли голодовку, требуя погашения задолженности по зарплате. На момент начала голодовки долги по заработной плате превышали 30 млн рублей. В отношении руководства «АМУРа» были возбуждены уголовные дела. Их подозревали в «причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

С 2014 года идет процесс над бывшем директором завода Павлом Чернавиным, который возглавлял «АМУР» до 2009 году, по делу о хищении на 1,2 млрд рублей. Уголовное дело было возбуждено в феврале 2013 года.

По версии следствия, в 2007—2008 годах Чернавин представил в один из коммерческих банков Екатеринбурга заведомо недостоверные бухгалтерские балансы и получил кредит на общую сумму около 350 млн рублей, которые банку не вернул. Кроме того, в 2009 году Чернавин, опасаясь, что потеряет контроль над предприятием в результате введения процедур банкротства, выписал на свое имя безосновательные векселя завода на общую сумму более 1,2 млрд рублей.

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