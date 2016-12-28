Приморцы уже могут приобрести продукцию из ТОРов

На прилавках продуктовых магазинов Приморского края появились первые плоды работы резидентов территорий опережающего развития. Пока их немного, но планы в этой области впечатляющие.

«Сейчас, возможно, объемы предлагаемой продукции не слишком заметны. Мы планируем увеличить производство свинины в 12 раз. Это станет возможным благодаря деятельности семи резидентов, специализирующихся на свиноводстве. В будущем Приморье сможет обеспечить мясом не только себя, но и Китай», — подчеркнул губернатор Приморья Владимир Миклушевский.

Глава региона рассказал об этом во время передачи «События года. Приморье-2016» на телеканале «ОТВ-Прим». Также он напомнил, что резиденты ТОР «Михайловский» также должны производить значительное количество сельскохозяйственных культур и молочной продукции.