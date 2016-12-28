Приморцы уже могут приобрести продукцию из ТОРов
Это только первые ласточки.
Это только первые ласточки.
На прилавках продуктовых магазинов Приморского края появились первые плоды работы резидентов территорий опережающего развития. Пока их немного, но планы в этой области впечатляющие.
«Сейчас, возможно, объемы предлагаемой продукции не слишком заметны. Мы планируем увеличить производство свинины в 12 раз. Это станет возможным благодаря деятельности семи резидентов, специализирующихся на свиноводстве. В будущем Приморье сможет обеспечить мясом не только себя, но и Китай», — подчеркнул губернатор Приморья Владимир Миклушевский.
Глава региона рассказал об этом во время передачи «События года. Приморье-2016» на телеканале «ОТВ-Прим». Также он напомнил, что резиденты ТОР «Михайловский» также должны производить значительное количество сельскохозяйственных культур и молочной продукции.