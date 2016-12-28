Нижегородские власти запланировали на региональные авиаперевозки в 2017 году 38 млн рублей

По результатам рассмотрения заявок авиаперевозчиков сформирован перечень маршрутов из Нижнего Новгорода в 2017 году.

Планируется, что компания «Авиа Менеджмент Груп» (Dexter) будет выполнять рейсы в Ижевск (3 рейса в неделю), в Киров (4 рейса), в Нижнекамск (3 рейса) и Ульяновск (3 рейса). Авиакомпания «ЮВТ Аэро» планирует выполнять рейсы в Казань (4 рейса) и в Пермь (3 рейса).

Министерство уведомило Росавиацию о готовности предоставить субсидии авиаперевозчикам и попросило решить вопрос о выделении субсидий из федерального бюджета для софинансирования этих маршрутов.

Список маршрутов по программе субсидирования региональных авиаперевозок в следующем году на территории России уже размещен на сайте Росавиации. Нижегородских направлений в нем нет.

Однако, как пояснил NewsNN представитель Росавиации, данный список в течение года будет изменяться: в него могут добавляться новые направления.

По его словам, решение о включении новых маршрутов принимаются на основе заявок регионов и авиакомпании по мере экономии средств. Экономия образуется, в частности, за счет выхода из субсидируемого списка прежних направлений, которые либо стали невыгодны, либо «раскатаны» до нужного пассажиропотока, когда субсидирование уже не требуется.

Екатерина Чичурина.