В Туймазах молодые семьи получили жилищные субсидии

В рамках реализации республиканской программы «Предоставление социальных выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) ребенка (детей)» молодые семьи получили выплаты на общую сумму около 2 млн рублей. В их числе Радик и Ляйсан Асмандияровы. Супруги воспитывают троих детей, взяли в ипотеку двухкомнатную квартиру. Благодаря сертификату теперь они смогут быстрее расплатиться с банком.

В 2016 году в Туймазинском районе данную социальную выплату получили 35 семей на общую сумму более 9 млн рублей, сообщили в администрации муниципалитета.