Новая автомобильная дорога открыта в Апшеронском районе Краснодарского края

Строительство дороги велось в рамках развития горнолыжного курорта Лагонаки — об этом рассказал журналистам на пресс-конференции министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации края.

По словам начальника отдела развития горноклиматических курортов краевого ведомства Дмитрия Галенко, дорога работает с конца декабря. Ее протяженность составила 15 километров. На строительство дороги 4 категории из средств краевого бюджета выделено 1,5 млрд рублей.

Как отметил Дмитрий Галенко, реализация данного проекта является не только серьезным вкладом в развитие курорта Лагонаки. Прежде всего, дорога значительно упростит жизнь местных жителей.

— До настоящего момента люди передвигались там на высокопроходимой технике, по-другому ехать нельзя было. Сейчас мы эту возможность предоставили, — подчеркнул Дмитрий Галенко.

Христофор Константиниди акцентировал, что подобные проекты — пример того, как должна развиваться курортная отрасль в крае в целом. Помимо социальной составляющей, дорога к Мезмаю также позволит развивать торговлю и сферу общественного питания.