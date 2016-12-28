Новая автомобильная дорога открыта в Апшеронском районе Краснодарского края
Краснодар, 28 декабря, KrasnodarMedia. В Апшеронском районе от станицы Нижегородской до поселка Мезмай открыта новая автомобильная дорога.
Краснодар, 28 декабря, KrasnodarMedia. В Апшеронском районе от станицы Нижегородской до поселка Мезмай открыта новая автомобильная дорога.
Строительство дороги велось в рамках развития горнолыжного курорта Лагонаки — об этом рассказал журналистам на
По словам начальника отдела развития горноклиматических курортов краевого ведомства Дмитрия Галенко, дорога работает с конца декабря. Ее протяженность составила 15 километров. На строительство дороги 4 категории из средств краевого бюджета выделено 1,5 млрд рублей.
Как отметил Дмитрий Галенко, реализация данного проекта является не только серьезным вкладом в развитие курорта Лагонаки. Прежде всего, дорога значительно упростит жизнь местных жителей.
— До настоящего момента люди передвигались там на высокопроходимой технике,
Христофор Константиниди акцентировал, что подобные проекты — пример того, как должна развиваться курортная отрасль в крае в целом. Помимо социальной составляющей, дорога к Мезмаю также позволит развивать торговлю и сферу общественного питания.
— Это приоритет, который обозначил губернатор в развитии