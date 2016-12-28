Челябинские власти займутся развитием микрорайона около цирка

В том числе, власти намерены развивать микрорайон в окрестностях цирка, сообщил глава Челябинска Евгений Тефтелев в среду, 28 декабря, на итоговой пресс-конференции в мэрии.

Градоначальник согласится с прозвучавшим ранее замечанием губернатора Челябинской области Бориса Дубровского о том, что Челябинск и Екатеринбург в плане развития сравнивать нельзя, поскольку последний усиленно развивали последние несколько лет. Однако совершенствовать областной центр необходимо: для этого власти подготовили ряд инициатив и предложений по улучшению внешнего облика города и строительству новых объектов.

«Мы сейчас определили гостевой маршрут — это первый наш шаг, — отметил Евгений Тефтелев. — Сейчас мы формируем замечания об изменении некоторых мест в Челябинске. Есть задумки по развитию микрорайона около цирка. Это действительно то место, которым надо заниматься».

Также градоначальник отметил, что необходимо заняться аэропортом, поскольку именно с него у гостей складывается первое представление о города. «Мы активно занялись с ведущими архитекторами по предполагаемым изменениям, — уточнил Евгений Тефтелев. — Губернатор поручил подготовить документы по этим местам. Рассчитываем, что реализовывать будем постепенно до 2020 года, поскольку все задумки должны быть подтверждены бюджетом».

Мэр рассказал, что также хотел бы видеть расширенную пешеходную зону, соединяющую Кировку и набережную Миасса. С таким проектом согласны работники культуры, однако до начала его реализации необходимо оценить риски появления транспортных тромбов. «Я склоняюсь к тому, чтобы сделать там прогулочную зону, — отметил градоначальник. — Сможем ли мы там пропускную способность обеспечить? Все же Челябинск — это не только пешеходы, но еще и водители».

Журналисты также задали вопрос о судьбе развязки на улице Каслинской. Евгений Тефтелев прокомментировал, что первый этап закончен, но продолжать работу в следующем году мэрия не планирует. «Сумма нужна значительная — больше миллиарда, думаю, надо потратить. Эти деньги сейчас лучше направить на текущей ремонт дорог и мостов».