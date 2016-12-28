Нижегородское УФАС подсчитало стоимость новогодних товаров

Нижегородское УФАС опубликовало данные мониторинга цен на цитрусовые, шампанское и новогодние сладкие подарки для детей, сообщил руководитель управления Федеральной антимонопольной службы России по Нижегородской области Михаил Теодорович.

С 5 по 21 декабря снились цены на все указанные товары. Сладкие подарки и апельсины подешевели сильнее всех: -23,81% и -21,07% соответственно. В ведомстве уточнили, что снижение цен на детские подарки, в том числе, обусловлено расширением их ассортимента. Мандарины подешевели всего на 0,07%, шампанское — на 4,78%

Также антимонопольное ведомство проанализировало закупки государственных и муниципальных властей. Оказалось, что средняя цена приобретения новогодних сладких подарков в 2016 году снизилась на 20,69% по сравнению с 2015 годом.