В Омской области создан нефтехимический кластер
Стратегия была утверждена губернатором в июне 2013 года.
Стратегия была утверждена губернатором в июне 2013 года.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров подписал приказ № 4715 о внесении Нефтехимического промышленного кластера Омской области в федеральный реестр для возможности применения к нему мер стимулирования в сфере промышленности. Об этом сообщает
Как уточняет портал «Омск здесь», для
Напомним, создание нефтехимического кластера, как одного из основополагающих, было прописано в стратегии развития Омской области до 2020 года. Ее для региона разрабатывала московская компания Strategy Partners Group.
Стратегия была утверждена губернатором в июне 2013 года.