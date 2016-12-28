Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
От новогоднего переедания можно умереть
Песков ответил на призыв наказать журналистку за слова о Ту-154
Родители московских школьников добились отмены уроков православия
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
«Ну здравствуй, брат». Лучшие кинороли Сергея Бодрова-младшегоАртисту удалось стать главным кумиром потерянного поколения 1990-х
Будущие звезды и молодожены: истории погибших в Сочи артистов
Летчик-испытатель о причинах крушения Ту-154
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
Найден мертвым еще один российский дипломат – СМИ
«Месть Москве»: СМИ Британии о катастрофе Ту-154
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Три невероятных сценария конца света — с эпилогом
Современные врачи подтвердили диагноз 18 века
Отмена детских кресел может стать реальностью
Видео дня: чем опасен автосервис
Фоторепортажи
8«Большой мир льда и снега»
12Умер Джордж Майкл
10«В чем сила, брат?»
20Россия готовится к Новому году
10:58 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Омск

В Омской области создан нефтехимический кластер

Стратегия была утверждена губернатором в июне 2013 года.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров подписал приказ № 4715 о внесении Нефтехимического промышленного кластера Омской области в федеральный реестр для возможности применения к нему мер стимулирования в сфере промышленности. Об этом сообщает пресс-служба омского минпрома.

Как уточняет портал «Омск здесь», для организационно-методического и информационного сопровождения кластера также создана Ассоциация содействия развитию кластера. В её состав вошли ведущие предприятия нефтехимии Омска.

Напомним, создание нефтехимического кластера, как одного из основополагающих, было прописано в стратегии развития Омской области до 2020 года. Ее для региона разрабатывала московская компания Strategy Partners Group.

Стратегия была утверждена губернатором в июне 2013 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Главбух полиции Красноярска дала показания по делу о хищении 130 млн рублей
Расшифрован речевой самописец самолета Ту-154
NYT: российские чиновники признали существование системы допинга
МИД РФ назвал надуманной проблему с транспондерами
СМИ узнали о санкциях США против РФ из-за хакерских атак
СК возбудил дело после жестокой расправы над медведем в Якутии
Иракская армия освободила большую часть Мосула
На Кубе запретили культ личности Фиделя Кастро
Спорт
Скандалы года: Паша, Саша и Леонид Викторович Резонансные истории в российском футболе за 2016 год
Авто
В Германии продают лимузин Владимира Путина На немецком сайте mobile.de появилось объявление о продаже огромного лимузина Mercedes-Benz Guard S 600 1995 года выпуска
Hi-Tech
Технологии года, которые изменят будущее Мы собрали несколько интересных инноваций, представленных в этом году, которые смогут существенно изменить наш мир или сделать жизнь человека проще
Кино
Панайотова просят спеть песню Джорджа Майкла в финале «Голоса» Поклонники считают, что в своем финальном выступлении артист должен выступить с композицией скончавшегося британского певца
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
В России появится несколько памятников и улиц Фиделя Кастро
Название для Керченского моста выберут в 2017 году
Названы города с самым дорогим арендным жильем
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Ирина Терещенко: «Мамы боятся АКДС и БЦЖ» Прививать или не прививать — вот в чем вопрос/ А если прививать, то от чего? Перед нашими мамами и бабушками такая дилемма не стояла. В советские времена всем детям делали одни и те же прививки.
Все о ремонте
Как подобрать обои для ванной комнаты
Ремонт в маленькой квартире: оптимизация свободного пространства
Выбираем мрамор под интерьерную задачу
6 простых способов подготовить дом к Новому году
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь