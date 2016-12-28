В США обвинили Россию в нарушении правил ВТО

В 2016 году в некоторых сферах Россия действовала как ответственный член ВТО… В целом, однако, действия России по-прежнему расходились с основополагающими принципами ВТО по либерализации торговли, транспарентности, предсказуемости, в угоду внутренней политике импортозамещения.

Среди положительных моментов, которые, по мнению авторов, были «редкими», отмечается снижение таможенных пошлин до согласованных уровней, устранение ряда защитных мер, участие в составлении обзора по торговой политике ВТО. При этом, отмечается в документе, нетарифные меры «подрывали» ожидаемые преимущества от снижения тарифов. Так, например, беспокойство в США вызывают непрозрачность правил таможни при оценке стоимости импорта, обременительные правила лицензирования импорта, правила ввоза алкоголя.

Авторы также отмечают, что РФ применяет дискриминационные меры фитосанитарного контроля, и напоминают, что страна наложила запрет на большую часть импорта сельхозпродукции из США.

Кроме того, США продолжат следить за ситуацией в сфере субсидий и контроля цен, в особенности, при торговле титаном и природным газом. В докладе упоминается и закон о хранении персональных данных, который назван «непрозрачным и неопределенным по многим пунктам».

«США продолжают верить, что участие России в ВТО приносит преимущества США, России и глобальной торговой системе… Тем не менее, USTR продолжит с помощью механизмов ВТО обращать внимание России на важность соблюдения правил и участия в глобальной торговой системе», — говорится в документе.

«Если Россия или ЕАЭС примет или применит меры, не соответствующие обязательствам России в ВТО… USTR проведет расследование и будет использовать все доступные средства, чтобы решить проблему. Эти средства могут при необходимости включать в себя весь спектр механизмов ВТО, в том числе обращение в орган по урегулированию споров», — заключают авторы доклада.