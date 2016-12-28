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11:19 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии создали «шпаргалку» для налогоплательщиков

УФА, 28 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Специалисты Министерства финансов Башкортостана сформировали «календарь финансиста» на 2017 год.

Такую «шпаргалку» министерство ежегодно разрабатывает в помощь налогоплательщикам.

«В календаре указаны предельные сроки уплаты налогов и сборов для предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Это позволяет всем налогоплательщикам своевременно исполнять обязательства по платежам в бюджет», — пояснила пресс-секретарь Минфина РБ Альфия Кутлуева.

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