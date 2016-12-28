Ставку налога на прибыль уменьшат в Волгоградской области

«При этом срок предоставления льготы не должен превышать 10 налоговых периодов. Специальные инвестконтракты заключаются федеральными органами исполнительной власти, а статус участника регионального инвестпроекта присваивается организации, включенной в соответствующий реестр», — пояснили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной Думы.

Кроме того, региональные парламентарии планируют внести изменения в закон «О налоге на имущество организаций», которые предусматривают применение льготы, освобождающей инвесторов, осуществляющих долгосрочные вложения в регион, от этого налога в отношении имущества, созданного в процессе реализации инвестпроекта.

Все это парламентарии рекомендовали Волгоградской областной Думе для принятия в первом чтении.

Напомним, что власти поставили перед собой задачу к 2020 году достичь притока вложений в основной капитал региона в размере 319 миллиардов рублей и занять как минимум 15-ую позицию в рейтинге инвестиционной привлекательности субъектов РФ.