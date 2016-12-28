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11:37 (мск), источник: АиФ Волгоград

Ставку налога на прибыль уменьшат в Волгоградской области

Волгоградские власти уменьшат ставку налога на прибыль, подлежащую зачислению в областной бюджет, с 20% до 10% для организаций-участников региональных инвестпроектов и до 5% для участников специальных инвестконтрактов.

«При этом срок предоставления льготы не должен превышать 10 налоговых периодов. Специальные инвестконтракты заключаются федеральными органами исполнительной власти, а статус участника регионального инвестпроекта присваивается организации, включенной в соответствующий реестр», — пояснили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной Думы.

Кроме того, региональные парламентарии планируют внести изменения в закон «О налоге на имущество организаций», которые предусматривают применение льготы, освобождающей инвесторов, осуществляющих долгосрочные вложения в регион, от этого налога в отношении имущества, созданного в процессе реализации инвестпроекта.

Все это парламентарии рекомендовали Волгоградской областной Думе для принятия в первом чтении.

Напомним, что власти поставили перед собой задачу к 2020 году достичь притока вложений в основной капитал региона в размере 319 миллиардов рублей и занять как минимум 15-ую позицию в рейтинге инвестиционной привлекательности субъектов РФ.

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