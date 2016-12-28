Новосибирский метрополитен наладил сборку вагонов метро
Собранный на собственной базе вагон обойдется метрополитену в среднем на треть дешевле заказанного в Москве.
Собранный на собственной базе вагон обойдется метрополитену в среднем на треть дешевле заказанного в Москве.
НОВОСИБИРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Новосибирский метрополитен достиг договоренностей с Московским вагоноремонтным заводом и получил лицензию на сборку вагонов метро на своей базе. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе
«У нас есть договоренность, мы получили лицензию, договорились с Московским заводом и можем собирать здесь новые вагоны для себя», — сказал Локоть.
По его словам, помимо собственного метрополитена, потенциальным клиентом сборочного предприятия станет метрополитен Екатеринбурга, для которого доставка вагонов из Новосибирска обойдется дешевле, чем из Москвы.
Как ранее сообщал журналистам Локоть, собранный на собственной базе вагон обойдется метрополитену в среднем на треть дешевле заказанного в Москве.
Ранее в электродепо «Ельцовское» метрополитеном был налажен
В этом году, по словам мэра, электродепо капитально отремонтировало восемь вагонов — два полных состава. По сравнению с приобретением нового вагона, который обходится в 90 млн рублей, капитальный ремонт обходится гораздо дешевле — 13 млн рублей.