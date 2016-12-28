Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
Три невероятных сценария конца света — с эпилогом
Политик из РФ заявил об отсутствии жалости к гибели Ту-154
Сын Евгения Плющенко дебютировал в шоу отца (видео)
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
«Ну здравствуй, брат». Лучшие кинороли Сергея Бодрова-младшегоАртисту удалось стать главным кумиром потерянного поколения 1990-х
Дочь депутата устроила разборку на выезде с парковки (видео)
Эксперты: какая кoлбаса наименее вредная
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
«Украина имеет ничтожное значение»: NIо дружбе США и России
«Месть Москве»: СМИ Британии о катастрофе Ту-154
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Жизнь наизнанку: вылечить рак четвертой стадии
От новогоднего переедания можно умереть
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
12Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
8«Большой мир льда и снега»
17Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
12Умер Джордж Майкл
11:14 (мск), источник: Вести Приморье

Еще один долгострой достроят в Приморье

Районный суд Владивостока постановил немедленно зарегистрировать сделку по передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка долгостроя на Грибоедова, 46 «Приморкрайстрою». Это позволит приступить к достройке проблемного объекта, было заявлено на совещании у вице-губернатора Приморья Эдуарда Портнова.

Источник: Вести Приморье

О том, что Единая дирекция по просьбе дольщиков выступит застройщиком проблемного объекта, стало известно год назад, когда инициативная группа обратилась с такой просьбой в Администрацию Приморского края. Однако при реализации намерений стороны столкнулись с проблемой — Росреестр не регистрировал сделку ввиду отсутствия 100% согласия дольщиков. По словам участников долевого строительства жилого дома, на Грибоедова, 46, за передачу дома Единой дирекции проголосовало более 85%, что касается остальных, кто-то продолжал лоббировать интересы прежнего застройщика, задержанного правоохранителями, кого-то просто не смогли найти. Тогда дольщики обратились в суд, и он встал на защиту их интересов.

«Районный суд постановил немедленно зарегистрировать сделку — соглашение о передаче прав и обязанностей по объекту от прежнего застройщика к Единой дирекции. Это поворотный момент в этой ситуации, теперь мы можем приступить к дальнейшим действиям по достройке дома», — отметил вице-губернатор Приморья Эдуард Портнов.

Заместитель главы региона подчеркнул, Администрация края готова достроить объект, и поручил «Приморкрайстрою» разработать график работ по достройке дома.

Представители инициативной группы дольщиков в свою очередь подтвердили, что готовы собрать необходимую сумму, окончательная стоимость достройки станет известна после подготовки рабочей документации.

Строительство жилого дома на Грибоедова, 46 во Владивостоке началось почти 10 лет назад, за это время объект сменил двух застройщиков. Год назад инициативная группа дольщиков обратилась в Администрацию Приморья с просьбой к краевому казенному предприятию «Приморкрайстрой» достроить объект, обязавшись собрать необходимые на это средства.

«Мы считаем, что это самый лучший вариант, это единственный подрядчик, который вызывает у нас доверие», — отметили представители инициативной группы дольщиков.

Отметим, у застройщика уже есть опыт по завершению строительства проблемного объекта: Приморкрайстрой достраивал дом на Тобольской, 11 во Владивостоке. Долгострой возводился с 2006 года, спустя еще два стройка остановилась. В 2012 году по поручению Губернатора края Владимира Миклушевского компания за год выполнила все необходимые работы, и люди, наконец, смогли заехать в свои квартиры.

Напомним, за последние четыре года в Приморье сданы в эксплуатацию 13 долгостроев. В свои квартиры заселились более 1200 обманутых дольщиков. В этом году в Приморье стало еще на три долгостроя меньше: принят краевой закон, по которому компенсацию за не построенное жилье получат жители Партизанска, вложившие в долгострои свои сертификаты на переезд из шахтового жилья. 113 человек купят новые квартиры за счет краевого бюджета, такое решение принято Губернатором края Владимиром Миклушевским, учитывая специфику ситуации и социально-экономическое положение обманутых дольщиков. В инспекцию госстройнадзора подано извещение об окончании строительства жилого дома по улице Махалина, 11 А во Владивостоке.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Известная российская актриса умерла после продолжительной болезни
Гей-паре, состоящей из отца и сына, разрешили пожениться
Знаменитый актер признался, что в детстве его изнасиловал дедушка
Расшифрован речевой самописец самолета Ту-154
NYT: российские чиновники признали существование системы допинга
МИД РФ назвал надуманной проблему с транспондерами
СМИ узнали о санкциях США против РФ из-за хакерских атак
СК возбудил дело после жестокой расправы над медведем в Якутии
Иракская армия освободила большую часть Мосула
На Кубе запретили культ личности Фиделя Кастро
Спорт
Скандалы года: Паша, Саша и Леонид Викторович Резонансные истории в российском футболе за 2016 год
Авто
В Германии продают лимузин Владимира Путина На немецком сайте mobile.de появилось объявление о продаже огромного лимузина Mercedes-Benz Guard S 600 1995 года выпуска
Hi-Tech
Технологии года, которые изменят будущее Мы собрали несколько интересных инноваций, представленных в этом году, которые смогут существенно изменить наш мир или сделать жизнь человека проще
Кино
Панайотова просят спеть песню Джорджа Майкла в финале «Голоса» Поклонники считают, что в своем финальном выступлении артист должен выступить с композицией скончавшегося британского певца
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
В России появится несколько памятников и улиц Фиделя Кастро
Название для Керченского моста выберут в 2017 году
Названы города с самым дорогим арендным жильем
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Ирина Терещенко: «Мамы боятся АКДС и БЦЖ» Прививать или не прививать — вот в чем вопрос/ А если прививать, то от чего? Перед нашими мамами и бабушками такая дилемма не стояла. В советские времена всем детям делали одни и те же прививки.
Все о ремонте
Как подобрать обои для ванной комнаты
Ремонт в маленькой квартире: оптимизация свободного пространства
Выбираем мрамор под интерьерную задачу
6 простых способов подготовить дом к Новому году
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь