Еще один долгострой достроят в Приморье

О том, что Единая дирекция по просьбе дольщиков выступит застройщиком проблемного объекта, стало известно год назад, когда инициативная группа обратилась с такой просьбой в Администрацию Приморского края. Однако при реализации намерений стороны столкнулись с проблемой — Росреестр не регистрировал сделку ввиду отсутствия 100% согласия дольщиков. По словам участников долевого строительства жилого дома, на Грибоедова, 46, за передачу дома Единой дирекции проголосовало более 85%, что касается остальных, кто-то продолжал лоббировать интересы прежнего застройщика, задержанного правоохранителями, кого-то просто не смогли найти. Тогда дольщики обратились в суд, и он встал на защиту их интересов.

«Районный суд постановил немедленно зарегистрировать сделку — соглашение о передаче прав и обязанностей по объекту от прежнего застройщика к Единой дирекции. Это поворотный момент в этой ситуации, теперь мы можем приступить к дальнейшим действиям по достройке дома», — отметил вице-губернатор Приморья Эдуард Портнов.

Заместитель главы региона подчеркнул, Администрация края готова достроить объект, и поручил «Приморкрайстрою» разработать график работ по достройке дома.

Представители инициативной группы дольщиков в свою очередь подтвердили, что готовы собрать необходимую сумму, окончательная стоимость достройки станет известна после подготовки рабочей документации.

Строительство жилого дома на Грибоедова, 46 во Владивостоке началось почти 10 лет назад, за это время объект сменил двух застройщиков. Год назад инициативная группа дольщиков обратилась в Администрацию Приморья с просьбой к краевому казенному предприятию «Приморкрайстрой» достроить объект, обязавшись собрать необходимые на это средства.

«Мы считаем, что это самый лучший вариант, это единственный подрядчик, который вызывает у нас доверие», — отметили представители инициативной группы дольщиков.

Отметим, у застройщика уже есть опыт по завершению строительства проблемного объекта: Приморкрайстрой достраивал дом на Тобольской, 11 во Владивостоке. Долгострой возводился с 2006 года, спустя еще два стройка остановилась. В 2012 году по поручению Губернатора края Владимира Миклушевского компания за год выполнила все необходимые работы, и люди, наконец, смогли заехать в свои квартиры.