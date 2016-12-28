В Челябинске городскую свалку могут закрыть в 2018 году, а мусор будут возить на резервные полигоны

По словам градоначальника, уже проведена предпроектная работа и есть необходимые документы. Областью выделены деньги на 2017 год на конкурс по определению проекта рекультивации свалки. Также город входит в федеральную программу, в рамках которой может получить средства на рекультивацию свалки и ее перенос.

В целом говоря о работе в этом направлении, Евгений Тефтелев подчеркнул, что «сегодня уже видит свет в конце туннеля». Власти города готовят два резервных полигона. В течение 2018 года городскую свалку планируется закрыть, а мусор будут вывозить на резервные площадки, одна из которых в районе Полетаево, а место второй еще прорабатывается.

Новый полигон ТБО в Челябинске планируется запустить к 2020 году. Евгений Тефтелев напомнил, что вчера прошел Госсовет по экологии, в рамках которогос докладом выступил Борис Дубровский. «Одно из предложений — работа по отходам. И как пилотный проект он будет апробирован на территории Челябинска и области», — отметил градоначальник.