Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Какое жилье называют комфортклассом и почему?
От новогоднего переедания можно умереть
СКР допросил человека, снявшего на видео взлет и падение Ту-154
Умерла известная актриса, которой накануне стало плохо в самолете
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
«Ну здравствуй, брат». Лучшие кинороли Сергея Бодрова-младшегоАртисту удалось стать главным кумиром потерянного поколения 1990-х
Найдены новые очевидцы катастрофы Ту-154: что они говорят
Допрошен человек, снявший влез ту-154
Во время суда президента застали за просмотром видео для взрослых
15-летняя москвичка пролетела 7 этажей и выжила
Найден мертвым еще один российский дипломат – СМИ
«Месть Москве»: СМИ Британии о катастрофе Ту-154
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Санта Клауса уличили в нездоровом образе жизни
Психологи рассказали, как пережить новогодние ссоры
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
17Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
9Cкончалась Кэрри Фишер
12Умер Джордж Майкл
20Россия готовится к Новому году
13:25 (мск), источник: ТАСС

Завод по воспроизводству сиговых пород рыб построят в Челябинской области до 2020 года

Плановые объемы производства составляют 100 млн штук малька сиговых в год и 400 млн штук личинок сиговых в год.

ЧЕЛЯБИНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Предприятие по воспроизводству сиговых пород рыб начнут создавать в Челябинской области в 2017 году, производство планируется запустить в течение двух лет. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС сотрудник пресс-службы областного Министерства сельского хозяйства.

«На 2017 год в Челябинской области запланировано строительство завода по воспроизводству сиговых пород рыб — комплекса прудов, а также специализированных помещений. Срок ввода производства в эксплуатацию — 2018−2019 годы», — сказал собеседник агентства.

Плановые объемы производства составляют 100 млн штук малька сиговых в год и 400 млн штук личинок сиговых в год. «Такое производство малька и личинки сиговых полностью закроет потребность не только Челябинской области, но и Казахстана. Сейчас большинство предприятий области закупает рыбопосадочный материал сиговых в Ленинградской и Тюменской областях, в Ханты-Мансийском автономном округе», — отметили в областном Минсельхозе.

Там добавили, что ориентировочный объем инвестиций в проект составит 610 млн рублей. Оператор проекта — компания «Ареал».

По официальным данным, объем добычи рыбы (пелядь, пелчир, сиг, рипус, карп, налим и другие) в Челябинской области за 9 месяцев 2016 года составил 2 тыс. 204 тонны — на 123 тонны больше прошлогоднего показателя за аналогичный период.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Кремле не воспринимают "признания" главы РУСАДА о допинге как первоисточник
NYT: российские чиновники признали существование системы допинга
Второй черный ящик Ту-154 подняли на поверхность
МИД РФ назвал надуманной проблему с транспондерами
Осужден соучастник хищения 1,1 млрд рублей на Восточном
Генпрокуратура направила представление Чубайсу
Минздрав рассказал об испытаниях российского препарата от рака
СМИ узнали о санкциях США против РФ из-за хакерских атак
Спорт
Скандалы года: Паша, Саша и Леонид Викторович Резонансные истории в российском футболе за 2016 год
Авто
В Германии продают лимузин Владимира Путина На немецком сайте mobile.de появилось объявление о продаже огромного лимузина Mercedes-Benz Guard S 600 1995 года выпуска
Hi-Tech
Создана первая в мире «бумажная батарейка» Ученые разработали и представили революционное изобретение в сфере источников питания. Новая батарейка работает на метаболизме бактерий
Кино
Актер продал своего «Серебряного медведя» из-за нищеты Сербский актер Назиф Муич получил приз Берлинского кинофестиваля в 2013 году за лучшую мужскую роль
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Платная парковка появилась еще на 206 улицах Москвы
Эксперты: цены на жилье вырастут на 4-5% в 2017 году
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Ирина Терещенко: «Мамы боятся АКДС и БЦЖ» Прививать или не прививать — вот в чем вопрос/ А если прививать, то от чего? Перед нашими мамами и бабушками такая дилемма не стояла. В советские времена всем детям делали одни и те же прививки.
Попмеханика
10 российских и советских троллейбусов
Самые смешные кадры с животными — 2016
Как сделать игрушечного робота-шагохода
10 теорий об эволюции человека
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь