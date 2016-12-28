Завод по воспроизводству сиговых пород рыб построят в Челябинской области до 2020 года

ЧЕЛЯБИНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Предприятие по воспроизводству сиговых пород рыб начнут создавать в Челябинской области в 2017 году, производство планируется запустить в течение двух лет. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС сотрудник пресс-службы областного Министерства сельского хозяйства.

«На 2017 год в Челябинской области запланировано строительство завода по воспроизводству сиговых пород рыб — комплекса прудов, а также специализированных помещений. Срок ввода производства в эксплуатацию — 2018−2019 годы», — сказал собеседник агентства.

Плановые объемы производства составляют 100 млн штук малька сиговых в год и 400 млн штук личинок сиговых в год. «Такое производство малька и личинки сиговых полностью закроет потребность не только Челябинской области, но и Казахстана. Сейчас большинство предприятий области закупает рыбопосадочный материал сиговых в Ленинградской и Тюменской областях, в Ханты-Мансийском автономном округе», — отметили в областном Минсельхозе.

Там добавили, что ориентировочный объем инвестиций в проект составит 610 млн рублей. Оператор проекта — компания «Ареал».

По официальным данным, объем добычи рыбы (пелядь, пелчир, сиг, рипус, карп, налим и другие) в Челябинской области за 9 месяцев 2016 года составил 2 тыс. 204 тонны — на 123 тонны больше прошлогоднего показателя за аналогичный период.