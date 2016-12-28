Единый проездной. Муниципальный и частный транспорт не будут различаться

О таком нововведении рассказал Алексей Мартыненко, директор департамента транспорта мэрии, депутатам горсовета. Вероятно, к концу первого квартала 2017 года решение будет найдено.

План есть.

«Сидеть и ждать, что кто-то придёт и решит за нас все проблемы, нет смысла», — так заявил директор департамента транспорта.

Похоже, что у Алексея Мартыненко есть план действий на ближайшее будущее, как выйти из назревшего кризиса пассажирских перевозок. За поддержкой он обратился к депутатам горсовета.

«Передо мной непростая задача: жители негативно воспринимают происходящее, депутаты агрессивно настроены, но никто не даёт готового решения», — говорит новый директор дептранса.

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Главная проблема: на компенсацию межтарифной разницы городским пассажирским предприятиям в бюджет Омска заложен только 251 млн руб., тогда как, по подсчётам экономистов, требуется почти 700 млн. Ранее транспортники заявляли, что этих денег едва хватит на первый квартал будущего года, и поэтому повышение стоимости проезда неизбежно.

Алексей Мартыненко предложил депутатам и мэрии рассмотреть возможность приватизации недвижимого имущества ПАТП.

«Есть две площадки, которые не эксплуатируются предприятиями, — рассказал он. — Затраты на их содержание и отопление несём мы. Поэтому мы предлагаем рассмотреть вопрос о реализации этого имущества на сумму 153 млн руб. (такова кадастровая стоимость участков), а средства направить на компенсацию межтарифной разницы».

Маршрутный вопрос.

С 1 января 2017 года департамент транспорта ликвидирует 27 маршрутов, а 25-ти изменит схему движения. Это, как считает мэрия, переориентирует пассажиропотоки в пользу муниципальных предприятий. Алексей Мартыненко уверил депутатов, что сокращаются дублирующие маршруты, преимущественно частных перевозчиков, а на оставшиеся муниципальные добавят автобусы большой вместимости.

«Это вынужденная мера, которая позволит сдержать стоимость проезда на уровне 22 руб. до конца 2017 года», — заверил журналистов руководитель дептранспорта.

Депутаты резонно заметили, что экспериментировать с такими затеями было бы неплохо в тёплое время года и при отсутствии огромного количества студентов. Например, летом. Или хотя бы весной. На что Мартыненко ответил, что решение принималось ещё летом, а по законодательству предупредить об отмене марш­рутов перевозчиков нужно за 180 дней. То есть полгода назад все уже знали, что грядут изменения. Кстати, кое-кто из частников попытался оспорить это решение мэрии, но Арбитражный суд Омской области отказал в удовлетворении иска, указав на невыполнение ряда обязательств перевозчиком.

В итоге депутаты приняли решение обратиться с письменным запросом в мэрию — возможно ли не отменять сейчас маршруты и перенести этот процесс на весну. Зима в Сибири обещает быть лютой. Ответа будут ждать к концу года.

Есть и ложка мёда в этой бочке дёгтя: мэр Вячеслав Двораковский заявил, что областное правительство готово поучаствовать в лизинговых схемах по приобретению транспорта для муниципальных ПАТП Омска. Пока неизвестно, сколько будет выделено средств, но что это свершится — правда.