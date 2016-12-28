Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Объединение Петербурга и Ленобласти не состоится
Жизнь наизнанку: вылечить рак четвертой стадии
СМИ узнали, как командир упавшего Ту-154 хотел посадить самолет
С какого возраста ребенок может гулять один?
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Опасная неприкосновенность История нападений на российских дипломатов
Работающих россиян ждут новые проверки
Приемные дети в звездных семьях
Квартиры будут падать в цене еще несколько лет
Сочи станет китайским курортом
Перед падением Ту-154 сделал маневр на скорости 500 км/час – СМИ
Найден мертвым еще один российский дипломат – СМИ
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Жизнь наизнанку: вылечить рак четвертой стадии
От новогоднего переедания можно умереть
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
9Cкончалась Кэрри Фишер
20Россия готовится к Новому году
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
14События недели в фотографиях
11:51 (мск), источник: АиФ Омск

Единый проездной. Муниципальный и частный транспорт не будут различаться

В Омске предложили ввести унифицированный документ для всех видов пассажирского транспорта. Сейчас специалисты думают, как в существующее программное обеспечение и систему учёта льготников встроить всех перевозчиков.

Источник: РИА "Новости"

О таком нововведении рассказал Алексей Мартыненко, директор департамента транспорта мэрии, депутатам горсовета. Вероятно, к концу первого квартала 2017 года решение будет найдено.

План есть.

«Сидеть и ждать, что кто-то придёт и решит за нас все проблемы, нет смысла», — так заявил директор департамента транспорта.

Похоже, что у Алексея Мартыненко есть план действий на ближайшее будущее, как выйти из назревшего кризиса пассажирских перевозок. За поддержкой он обратился к депутатам горсовета.

«Передо мной непростая задача: жители негативно воспринимают происходящее, депутаты агрессивно настроены, но никто не даёт готового решения», — говорит новый директор дептранса.

ГУБЕРНАТОР ПООБЕЩАЛ ПОМОЧЬ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ТРАНСПОРТА.

Главная проблема: на компенсацию межтарифной разницы городским пассажирским предприятиям в бюджет Омска заложен только 251 млн руб., тогда как, по подсчётам экономистов, требуется почти 700 млн. Ранее транспортники заявляли, что этих денег едва хватит на первый квартал будущего года, и поэтому повышение стоимости проезда неизбежно.

Алексей Мартыненко предложил депутатам и мэрии рассмотреть возможность приватизации недвижимого имущества ПАТП.

«Есть две площадки, которые не эксплуатируются предприятиями, — рассказал он. — Затраты на их содержание и отопление несём мы. Поэтому мы предлагаем рассмотреть вопрос о реализации этого имущества на сумму 153 млн руб. (такова кадастровая стоимость участков), а средства направить на компенсацию межтарифной разницы».

Маршрутный вопрос.

С 1 января 2017 года департамент транспорта ликвидирует 27 маршрутов, а 25-ти изменит схему движения. Это, как считает мэрия, переориентирует пассажиропотоки в пользу муниципальных предприятий. Алексей Мартыненко уверил депутатов, что сокращаются дублирующие маршруты, преимущественно частных перевозчиков, а на оставшиеся муниципальные добавят автобусы большой вместимости.

«Это вынужденная мера, которая позволит сдержать стоимость проезда на уровне 22 руб. до конца 2017 года», — заверил журналистов руководитель дептранспорта.

Депутаты резонно заметили, что экспериментировать с такими затеями было бы неплохо в тёплое время года и при отсутствии огромного количества студентов. Например, летом. Или хотя бы весной. На что Мартыненко ответил, что решение принималось ещё летом, а по законодательству предупредить об отмене марш­рутов перевозчиков нужно за 180 дней. То есть полгода назад все уже знали, что грядут изменения. Кстати, кое-кто из частников попытался оспорить это решение мэрии, но Арбитражный суд Омской области отказал в удовлетворении иска, указав на невыполнение ряда обязательств перевозчиком.

В итоге депутаты приняли решение обратиться с письменным запросом в мэрию — возможно ли не отменять сейчас маршруты и перенести этот процесс на весну. Зима в Сибири обещает быть лютой. Ответа будут ждать к концу года.

Есть и ложка мёда в этой бочке дёгтя: мэр Вячеслав Двораковский заявил, что областное правительство готово поучаствовать в лизинговых схемах по приобретению транспорта для муниципальных ПАТП Омска. Пока неизвестно, сколько будет выделено средств, но что это свершится — правда.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Стеклоомывающую жидкость с метанолом нашли в Иркутской области
NYT: российские чиновники признали существование системы допинга
Второй черный ящик Ту-154 подняли на поверхность
МИД РФ назвал надуманной проблему с транспондерами
Турция и Россия согласовали план перемирия в Сирии
СК возбудил дело после жестокой расправы над медведем в Якутии
СМИ узнали о санкциях США против РФ из-за хакерских атак
На Кубе запретили культ личности Фиделя Кастро
Спорт
Скандалы года: Паша, Саша и Леонид Викторович Резонансные истории в российском футболе за 2016 год
Авто
В Германии продают лимузин Владимира Путина На немецком сайте mobile.de появилось объявление о продаже огромного лимузина Mercedes-Benz Guard S 600 1995 года выпуска
Hi-Tech
Технологии года, которые изменят будущее Мы собрали несколько интересных инноваций, представленных в этом году, которые смогут существенно изменить наш мир или сделать жизнь человека проще
Кино
Гоша Куценко отказался озвучивать Бэтмена после критики зрителей «Warner Bros. Россия» опубликовала обращение актера и сообщила, что его заменит Всеволод Кузнецов, известный как «русский голос» Брэда Питта и Киану Ривза
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
В России появится несколько памятников и улиц Фиделя Кастро
Название для Керченского моста выберут в 2017 году
Названы города с самым дорогим арендным жильем
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Ирина Терещенко: «Мамы боятся АКДС и БЦЖ» Прививать или не прививать — вот в чем вопрос/ А если прививать, то от чего? Перед нашими мамами и бабушками такая дилемма не стояла. В советские времена всем детям делали одни и те же прививки.
Попмеханика
10 российских и советских троллейбусов
Самые смешные кадры с животными — 2016
Как сделать игрушечного робота-шагохода
10 теорий об эволюции человека
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь