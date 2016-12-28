Дорожает базовая премия по ОСАГО и «Зеленой карте»

Так, базовая страховая премия по внутреннему обязательному страхованию автогражданской ответственности вырастет на 20 леев, а годовая цена базовой премии Зеленая карта поменяется в зависимости от зоны.

НКФР рассчитала новую цену на основе статистики, накопленной за последние 10 семестров. Таким образом, по внутреннему обязательному страхованию автогражданской ответственности базовая страховая премия составит 735 леев против нынешних 715 леев.

По внешнему обязательному страхованию автогражданской ответственности или Зеленой карте базовая страховая премия поменяется следующим образом: Для зоны 1 (Украина и Беларусь) — цена снизится с 37 до 35 евро в год. Для зоны 2 (Украина, Белоруссия и Россия) цена повысится с 208 до 215 евро в год. Для зоны 3 (все страны системы Зеленая карта) — цена повысится с 552 до 563 евро в год.

Нужно отметить, что изменения вступят в силу 01.01.2017.

Страховая премия представляет собой сумму, которую страхователь обязан уплатить страховщику при получении страхового полиса в порядке и сроки, предусмотренные договором страхования, в обмен на принятые страховщиком страховые риски.