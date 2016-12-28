Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперты: цены на жилье вырастут на 4-5% в 2017 году
От новогоднего переедания можно умереть
Политик из РФ заявил об отсутствии жалости к гибели Ту-154
Сын Евгения Плющенко дебютировал в шоу отца (видео)
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
«Ну здравствуй, брат». Лучшие кинороли Сергея Бодрова-младшегоАртисту удалось стать главным кумиром потерянного поколения 1990-х
С какого возраста ребенок может гулять один?
Родители московских школьников добились отмены уроков православия
Квартиры будут падать в цене еще несколько лет
Сочи станет китайским курортом
Найден мертвым еще один российский дипломат – СМИ
«Месть Москве»: СМИ Британии о катастрофе Ту-154
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Три невероятных сценария конца света — с эпилогом
Современные врачи подтвердили диагноз 18 века
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
9Cкончалась Кэрри Фишер
20Россия готовится к Новому году
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
14События недели в фотографиях
12:29 (мск), источник: Tengrinews

Курс тенге к рублю приближается к психологической отметке

С начала года российская валюта прилично укрепилась. Корреспондент Tengrinews.kz попросил экспертов оценить, с чем это связано.

Источник: Tengrinews

С начала года рубль укрепился к тенге с уровня 4,7 до 5,48 (по состоянию на 28 декабря) и в самое ближайшее время может достигнуть психологической отметки в 5,5. Корреспондент Tengrinews.kz попросил экспертов объяснить, с чем связан такой рывок российской валюты, и оценить, как такой курс влияет на экономику Казахстана.

По словам директора ТОО BRB Invest Галима Хусаинова, причины столь ощутимого укрепления рубля к тенге во многом связаны с тем, что в Казахстане и России отличается курсовая политика. В России курс валюты привязан к рынку и зависит от разных показателей, а в Казахстане он, в основном, привязан только к доллару.

«Если нефть дорожает — рубль укрепляется, если падает — рубль тоже падает. Проходят налоговые выплаты — рубль начинает укрепляться. А в казахстанской экономике выбрана политика ориентирования на доллар. Рубль лишь задает нам тренд, но к нему мы не привязываемся. Это объясняется тем, что основные энергоресурсы Казахстан экспортирует за доллары», — пояснил эксперт.

Читайте также
Некоторые банки ставят государство на колени — Дарига Назарбаева

Cтарший аналитик «Альпари» Анна Бодрова констатировала, что рубль в целом завершает 2016 год заметным укреплением к торгуемым валютам разных стран. Это связано с сырьевой поддержкой и с тем, что российская экономика и политика не вызывали стрессов рубля.

«Рубль раньше, чем тенге, отпустили в свободное плавание, у него раньше прошел переходный стрессовый период, и раньше наступила фаза равновесия», — дополнила эксперт. Оценивая курс в 5,5 тенге за рубль, Хусаинов высказал мнение, что для Казахстана — это не очень хорошо. Так как республика в достаточной мере зависит от российского импорта, сильная российская валюта приведет к повышению цен на многие продукты.

«Это и продукты питания, и ГСМ, и строительные материалы, и продукция легкой промышленности. Курс в 5,5 и выше будет разгонять инфляцию в стране. Здесь получается, что Нацбанк РК, с одной стороны, должен бороться с инфляцией, а с другой стороны, если допускать ослабление тенге по отношению к основному торговому партнеру по потребительской корзине, мы получим подорожание товаров в тенговом эквиваленте. Соответственно, будет прямое влияние на инфляцию в стране», — пояснил директор ТОО BRB Invest.

Эту точку зрения полностью разделяет экономист Арман Байганов, который среди плюсов курса в 5,5 тенге за рубль видит только то, что казахстанские товаропроизводители станут более конкурентоспособными на рынке ЕАЭС. Оценивая укрепление рубля, Байганов отметил, что если бы тенге также укреплялся к доллару, то курс к американской валюте в настоящий момент составлял бы 280−290 тенге. Он ожидает, что отметка в 5,5 будет достигнута в самое ближайшее время, а в 2017 году российская валюта продолжит укрепляться к тенге. В свою очередь Хусаинов не думает, что ослабление тенге к рублю будет слишком сильным, потому что как только появятся сигналы по росту инфляции в Казахстане, тенге придется укреплять.

«Ручными методами комплексно вопрос с повышением цен не решится. Пример — ГСМ. Как только рубль укрепляется, наши начинают сдерживать цены, потом образуется дефицит и все равно повышаются цены. Тоже будет и с остальными товарами. Поэтому нельзя допустить сильное ослабление тенге по отношению к рублю», — резюмировал эксперт.

Бодрова же полагает, что сложившиеся тенденции в паре рубль/тенге, по всей видимости, сохранятся как минимум в первом квартале 2017 года. Дальше почти все будет зависеть от стоимости сырья и точности исполнения странами-нефтепроизводителями одобренных соглашений по заморозке объемов добычи нефти. Явных минусов или плюсов от усиления рубля в паре с тенге она не видит.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Задержан режиссер Талгад Жаныбеков - адвокат
NYT: российские чиновники признали существование системы допинга
Второй черный ящик Ту-154 подняли на поверхность
МИД РФ назвал надуманной проблему с транспондерами
Турция и Россия согласовали план перемирия в Сирии
СК возбудил дело после жестокой расправы над медведем в Якутии
СМИ узнали о санкциях США против РФ из-за хакерских атак
На Кубе запретили культ личности Фиделя Кастро
Спорт
Скандалы года: Паша, Саша и Леонид Викторович Резонансные истории в российском футболе за 2016 год
Авто
В Германии продают лимузин Владимира Путина На немецком сайте mobile.de появилось объявление о продаже огромного лимузина Mercedes-Benz Guard S 600 1995 года выпуска
Hi-Tech
Технологии года, которые изменят будущее Мы собрали несколько интересных инноваций, представленных в этом году, которые смогут существенно изменить наш мир или сделать жизнь человека проще
Кино
Гоша Куценко отказался озвучивать Бэтмена после критики зрителей «Warner Bros. Россия» опубликовала обращение актера и сообщила, что его заменит Всеволод Кузнецов, известный как «русский голос» Брэда Питта и Киану Ривза
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
В Чехии ипотечные ставки упали до 1,77% годовых
Коммунальные платежи в Петербурге вырастут на 160 рублей
Название для Керченского моста выберут в 2017 году
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Ирина Терещенко: «Мамы боятся АКДС и БЦЖ» Прививать или не прививать — вот в чем вопрос/ А если прививать, то от чего? Перед нашими мамами и бабушками такая дилемма не стояла. В советские времена всем детям делали одни и те же прививки.
Попмеханика
Иная жизнь: самая сложная и странная пищевая цепь на Земле
Почему технологии не могут изменить систему образования?
Самые красивые автомобили: DeSoto
Как тостер помогает объяснить происхождение жизни на Земле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь