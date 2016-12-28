Проект платных парковок в центре Ростова реализован в полном объеме

На четвертом, заключительном этапе в эксплуатацию сдали более полутора тысяч мест. О реализации проекта в полном объеме сообщило «Ростовское парковочное пространство».

Отмечается, что с сентября в общей сложности в границах от улицы Текучева до Большой Садовой, от Большой Садовой до Береговой в пределах от Доломановского до Театрального проспекта обустроено 5 тысяч 600 платных парковочных мест. Плата с машины составляет 35 рублей в час.