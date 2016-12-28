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12:14 (мск), источник: Nakanune.ru

Новую маршрутную сеть Челябинска утвердят до марта 2017 года

Новую маршрутную сеть Челябинска утвердят в первом квартале 2017 года. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил глава города Евгений Тефтелев.

Вчера в столице Южного Урала прошли публичные слушания проекта новой маршрутной сети. В течение января будут учтены предложения высказанные в рамках обсуждения, а уже затем в установленном законом порядке совместно с депутатами маршрутную сеть будут принимать. В целом ее утвердить должны в первом квартале 2017 года.

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Планируется, что конкурсы на определение перевозчиков на конкретный маршрут пройдут не раньше сентября.

Напомним, в новой маршрутной сети города акцент сделан на развитие электротранспорта, который к 2020 году должен перевозить уже не 20% пассажиропотока, а 40%. Для этого городу необходимо приобрести 63 новых троллейбуса и 54 трамвая. «Маршрутчиков» предлагается убрать на дублирующие маршруты, а также ввести новый вид транспорта — автобусы среднего класса вместимости.

По словам градоначальника, ведется работа с федеральным центром по возможности включения Челябинска в федеральную программу по обновлению трамвайного парка. «Занимаемся не только покупкой трамваев, но и как экономно отремонтировать существующие трамваи и троллейбусы. Наработки такие есть. То, что касается автобусного парка, здесь у нас получше, мы каждый год обновляем парк. В этом году мы приобрели 34 автобуса», — рассказал он.

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