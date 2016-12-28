Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
Три невероятных сценария конца света — с эпилогом
"Настолько красива": западный фотограф о поразившей его россиянке
Символ роскоши, история которого началась как массовое бедствие
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
«Ну здравствуй, брат». Лучшие кинороли Сергея Бодрова-младшегоАртисту удалось стать главным кумиром потерянного поколения 1990-х
С какого возраста ребенок может гулять один?
Родители московских школьников добились отмены уроков православия
Командир, мы падаем: Расшифрован речевой самописец Ту-154 (видео)
15-летняя москвичка пролетела 7 этажей и выжила
Найден мертвым еще один российский дипломат – СМИ
«Месть Москве»: СМИ Британии о катастрофе Ту-154
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Беременных просят не пользоваться косметикой
Три невероятных сценария конца света — с эпилогом
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
17Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
9Cкончалась Кэрри Фишер
12Умер Джордж Майкл
20Россия готовится к Новому году
13:12 (мск), источник: АиФ Казань

АСВ разморозило счета предпринимателей в ТФБ

Разморожены деньги бизнесменов, поступившие на счета после введения моратория в Татфондбанке, сообщил на своей странице в соцсети уполномоченный при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей Тимур Нагуманов.

Источник: Аргументы и факты

Теперь предприниматели могут воспользоваться деньгами, поступившими на счет после введения моратория, — провести обязательные платежи, выдать зарплату сотрудникам, рассчитаться с контрагентами и осуществить другие срочные расходы. Для проведения платежа достаточно предъявить платежку в банк.

Тимур Нагуманов отметил, что предпринимателям, столкнувшимся со сложностями с проведением платежей, необходимо сообщать о проблемах на информационную линию бизнес-омбудсмена: 203−29−08 или на почту op@tatar.ru. К письму нужно прикладывать копию платежного поручения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Как есть-пить за новогодним столом, чтобы не навредить организму? - эксперты
NYT: российские чиновники признали существование системы допинга
Второй черный ящик Ту-154 подняли на поверхность
МИД РФ назвал надуманной проблему с транспондерами
Осужден соучастник хищения 1,1 млрд рублей на Восточном
Генпрокуратура направила представление Чубайсу
Минздрав рассказал об испытаниях российского препарата от рака
СМИ узнали о санкциях США против РФ из-за хакерских атак
Спорт
Скандалы года: Паша, Саша и Леонид Викторович Резонансные истории в российском футболе за 2016 год
Авто
В Германии продают лимузин Владимира Путина На немецком сайте mobile.de появилось объявление о продаже огромного лимузина Mercedes-Benz Guard S 600 1995 года выпуска
Hi-Tech
Создана первая в мире «бумажная батарейка» Ученые разработали и представили революционное изобретение в сфере источников питания. Новая батарейка работает на метаболизме бактерий
Кино
Актер продал своего «Серебряного медведя» из-за нищеты Сербский актер Назиф Муич получил приз Берлинского кинофестиваля в 2013 году за лучшую мужскую роль
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Платная парковка появилась еще на 206 улицах Москвы
Эксперты: цены на жилье вырастут на 4-5% в 2017 году
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Ирина Терещенко: «Мамы боятся АКДС и БЦЖ» Прививать или не прививать — вот в чем вопрос/ А если прививать, то от чего? Перед нашими мамами и бабушками такая дилемма не стояла. В советские времена всем детям делали одни и те же прививки.
Все о ремонте
Как подобрать обои для ванной комнаты
Ремонт в маленькой квартире: оптимизация свободного пространства
Выбираем мрамор под интерьерную задачу
6 простых способов подготовить дом к Новому году
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь