АСВ разморозило счета предпринимателей в ТФБ

Теперь предприниматели могут воспользоваться деньгами, поступившими на счет после введения моратория, — провести обязательные платежи, выдать зарплату сотрудникам, рассчитаться с контрагентами и осуществить другие срочные расходы. Для проведения платежа достаточно предъявить платежку в банк.

Тимур Нагуманов отметил, что предпринимателям, столкнувшимся со сложностями с проведением платежей, необходимо сообщать о проблемах на информационную линию бизнес-омбудсмена: 203−29−08 или на почту op@tatar.ru. К письму нужно прикладывать копию платежного поручения.