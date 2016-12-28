На самом западе России начнут перерабатывать и сжигать бытовые отходы

Уже есть несколько потенциальных инвесторов, готовых реализовать этот проект. Об этом в среду, 28 декабря, глава самого западного региона России заявил в прямом эфире на телеканале «Россия 24».

«Очень интересен в этом смысле шведский опыт. Недавно мои коллеги ездили в Стокгольм, смотрели на то, как работают шведы. Была мысль даже, чтобы отправлять мусор туда. Но, если раньше они платили за мусор из-за рубежа, то теперь всё острее и острее эта проблема встает в других странах, поэтому теперь шведам доплачивают. Знаю, что из Великобритании им отправляют целые баржи, и шведы на этом делают деньги. Нам это будет крайне интересно, учитывая, что мы такой эксклав. Мусор девать некуда. К сожалению, есть старые накопленные полигоны и теперь их нужно рекультивировать. Довольно большие средства нужно будет выделять, чтобы с этим попытаться как-то справиться. В следующем году мы выйдем на концессионные соглашения, и возможно уже в 2018 году приступим к строительству мусоросжигающих заводов», — прокомментировал Антон Алиханов.