На самом западе России начнут перерабатывать и сжигать бытовые отходы
В Калининградской области намерены построить мусороперерабатывающие заводы последнего поколения.
В Калининградской области намерены построить мусороперерабатывающие заводы последнего поколения.
Уже есть несколько потенциальных инвесторов, готовых реализовать этот проект. Об этом в среду, 28 декабря, глава самого западного региона России заявил в прямом эфире на телеканале «Россия 24».
«Очень интересен в этом смысле шведский опыт. Недавно мои коллеги ездили в Стокгольм, смотрели на то, как работают шведы. Была мысль даже, чтобы отправлять мусор туда. Но, если раньше они платили за мусор