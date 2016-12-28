Строительство моста в Крым в 2016 году профинансировали в полном объеме

«В этом году заказчик строительства ФКУ Упрдор “Тамань” Росавтодора перечислил генподрядчику ООО “Стройгазмонтаж” более 63,9 миллиарда рублей. Это и оплата выполненных работ, и авансовые платежи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с учетом выплат, проведенных с момента заключения госконтракта в феврале 2015 года, российский бюджет фактически оплатил строительство моста в Крым на сумму более 112,6 миллиарда рублей, что составляет более половины от общей стоимости госконтракта (223,142 миллиарда рублей).

В течение 2016 года заказчиком приняты выполненные строителями работы на общую сумму более 48 миллиардов рублей.

Кроме того, ФКУ Упрдор «Тамань» в 2016 году затратило 77 миллионов рублей по контракту на осуществление авторского надзора по проекту, заключенному с АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург», а также 84 миллионов рублей по контракту на стройконтроль, который ведет ЗАО «Ленстрой».

Мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие республики Крым и города Севастополь до 2020 г.» без привлечения внебюджетного финансирования. Госконтракт на проектирование и строительство моста через Керченский пролив был подписан 17 февраля 2015 г. между Федеральным казенным учреждением «Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» Федерального дорожного агентства РФ и ООО «Стройгазмонтаж». Открытие автомобильного движения в рабочем режиме запланировано на конец 2018 года.