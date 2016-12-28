Что за Дворец торжеств планируют строить в Волгограде?

«Идея строительства комплекса под названием “Дворец торжеств” была предложена давно, но сейчас нашёлся инвестор, готовый возвести объект к 2018 году, — рассказал Александр Вязьмин, член градостроительного совета, заслуженный архитектор РФ. — Решено, что в ближайшее время будет проведён конкурс архитектурных проектов».

По первоначальной задумке в составе будущего центра торжеств планировалось возвести Дворец бракосочетаний, два банкетных зала, выставочно-банкетный комплекс, а также автопарковку на площади более 7 тыс. кв. м. Основой будущего комплекса должно было стать административное здание на берегу Волги по соседству с исторической водокачкой.