Омичи будут платить за мусор с человека, а не с квадрата

Омичи будут платить за вывоз и утилизацию мусора, исходя из норматива на человека, а не квадратного метра жилплощади, сообщает пресс-служба РЭК Омской области.

В Омской области долго выбирали, каким образом будет рассчитываться норматив и плата за ТКО — с человека или квадрата. Специалисты изучили мнения заинтересованных лиц и экспертов, а также посмотрели, как этот вопрос решили в других регионах: в 20-ти, куда позвонили сотрудники РЭК, выбрали вариант «с человека».

Кроме того, большинство нормативных документов как источник мусора рассматривают человека. Сторонники «квадратного метра» говорили о сложностях сбора денег по такому способу.

С января 2016 года в Омске и районах замеряли объёмы ТКО. Специальная выборка исключала смешивание мусора от разных категорий потребителей, к примеру, многоквартирного дома и магазина, который расположен в нём или рядом.

Кроме жилых домов, учитывали мусор ещё в 30 видах объектов. Однако по некоторым видам результатов ещё нет: весной пересчитают отходы ритуальных агентств и кладбищ, а также вокзалов и аэропортов.

В Омске в благоустроенных многоквартирных и индивидуальных жилых домах в сутки человек копит 836 граммов или 6 литров отходов. В неблагоустроенных домах — 1,986 кг и 8 литров соответственно. В области в благоустроенных домах — 1,105 кг и 6 литров, в неблагоустроенных — 897 граммов и 5 литров.

При этом в Свердловской области в жилых домах ТКО копится на 20% больше, чем в Омске, а в Тюменской — больше в два раза.