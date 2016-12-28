Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Какое жилье называют комфортклассом и почему?
Три невероятных сценария конца света — с эпилогом
"Командир, падаем!": СМИ изучили переговоры пилотов Ту-154
Посол США сделал заявление по поводу авиакатастрофы в России
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
«Ну здравствуй, брат». Лучшие кинороли Сергея Бодрова-младшегоАртисту удалось стать главным кумиром потерянного поколения 1990-х
Работающих россиян ждут новые проверки
Приемные дети в звездных семьях
Во время суда президента застали за просмотром видео для взрослых
15-летняя москвичка пролетела 7 этажей и выжила
Перед падением Ту-154 сделал маневр на скорости 500 км/час – СМИ
Найден мертвым еще один российский дипломат – СМИ
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Беременных просят не пользоваться косметикой
Три невероятных сценария конца света — с эпилогом
Отмена детских кресел может стать реальностью
Видео дня: чем опасен автосервис
Фоторепортажи
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
12Умер Джордж Майкл
8«Большой мир льда и снега»
14События недели в фотографиях
12:59 (мск), источник: АиФ Омск

Омичи будут платить за мусор с человека, а не с квадрата

Члены рабочей группы РЭК выбрали единицу измерения нормативов ТКО.

Омичи будут платить за вывоз и утилизацию мусора, исходя из норматива на человека, а не квадратного метра жилплощади, сообщает пресс-служба РЭК Омской области.

В Омской области долго выбирали, каким образом будет рассчитываться норматив и плата за ТКО — с человека или квадрата. Специалисты изучили мнения заинтересованных лиц и экспертов, а также посмотрели, как этот вопрос решили в других регионах: в 20-ти, куда позвонили сотрудники РЭК, выбрали вариант «с человека».

Кроме того, большинство нормативных документов как источник мусора рассматривают человека. Сторонники «квадратного метра» говорили о сложностях сбора денег по такому способу.

С января 2016 года в Омске и районах замеряли объёмы ТКО. Специальная выборка исключала смешивание мусора от разных категорий потребителей, к примеру, многоквартирного дома и магазина, который расположен в нём или рядом.

Кроме жилых домов, учитывали мусор ещё в 30 видах объектов. Однако по некоторым видам результатов ещё нет: весной пересчитают отходы ритуальных агентств и кладбищ, а также вокзалов и аэропортов.

В Омске в благоустроенных многоквартирных и индивидуальных жилых домах в сутки человек копит 836 граммов или 6 литров отходов. В неблагоустроенных домах — 1,986 кг и 8 литров соответственно. В области в благоустроенных домах — 1,105 кг и 6 литров, в неблагоустроенных — 897 граммов и 5 литров.

При этом в Свердловской области в жилых домах ТКО копится на 20% больше, чем в Омске, а в Тюменской — больше в два раза.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Стеклоомывающую жидкость с метанолом нашли в Иркутской области
NYT: российские чиновники признали существование системы допинга
Второй черный ящик Ту-154 подняли на поверхность
МИД РФ назвал надуманной проблему с транспондерами
Осужден соучастник хищения 1,1 млрд рублей на Восточном
Генпрокуратура направила представление Чубайсу
Минздрав рассказал об испытаниях российского препарата от рака
СМИ узнали о санкциях США против РФ из-за хакерских атак
Спорт
Скандалы года: Паша, Саша и Леонид Викторович Резонансные истории в российском футболе за 2016 год
Авто
В Германии продают лимузин Владимира Путина На немецком сайте mobile.de появилось объявление о продаже огромного лимузина Mercedes-Benz Guard S 600 1995 года выпуска
Hi-Tech
Создана первая в мире «бумажная батарейка» Ученые разработали и представили революционное изобретение в сфере источников питания. Новая батарейка работает на метаболизме бактерий
Кино
Актер продал своего «Серебряного медведя» из-за нищеты Сербский актер Назиф Муич получил приз Берлинского кинофестиваля в 2013 году за лучшую мужскую роль
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Застройщики не успевают сдавать объекты в срок
Названы города с самым дорогим арендным жильем
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Ирина Терещенко: «Мамы боятся АКДС и БЦЖ» Прививать или не прививать — вот в чем вопрос/ А если прививать, то от чего? Перед нашими мамами и бабушками такая дилемма не стояла. В советские времена всем детям делали одни и те же прививки.
Попмеханика
10 российских и советских троллейбусов
Самые смешные кадры с животными — 2016
Как сделать игрушечного робота-шагохода
10 теорий об эволюции человека
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь