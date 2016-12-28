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13:13 (мск), источник: Интерфакс

В Крыму впервые начался ремонт самолётов-штурмовиков Су-25

28 декабря. Interfax-Russia.ru — Евпаторийский авиационный ремонтный завод (ЕАРЗ) приступил к ремонту первой партии строевых самолётов Су-25 Воздушно-космических сил России, сообщили «Интерфаксу-АВН» в среду в оборонно-промышленном комплексе.

Источник: AP 2016

«Завершение ремонта первой партии Су-25 ожидается во второй половине 2017 года», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что ЕАРЗ «должен освоить практически заново все производство ремонтных работ на штурмовике, что требует определенного времени».

«Пока производится ремонт только первой партии штурмовиков и одновременно осваивается технология ремонта. В дальнейшем завод продолжит ремонт Су-25 в больших количествах», — сказал собеседник агентства.

Помимо освоения ремонта Су-25, напомнил он, ЕАРЗ в 2015 году возобновил и ремонт самолетов-амфибий Бе-12 авиации Черноморского флота.

ЕАРЗ (бывший 316-й авиаремонтный завод) в 2016 году отметил 90-летие. Лицензии Минпромторга РФ дают заводу право выполнять техническое обслуживание и ремонт самолётов государственной авиации Бе-12, Су-25, Ан-12, Ан-24, Ан-26 и их комплектующих изделий, а также ремонт воздушных винтов АВ-68, АВ-72.

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