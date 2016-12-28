ГИБДД вынесла предписание отремонтировать дорогу до поселка Серебрянка
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Автоинспекторы вынесли предписание отремонтировать дорогу до послека Серебрянка в Свердловской области.
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«Это сложный участок дороги, который не так далеко находится от крупного город — 50 км от Нижнего Тагила. Это болотистая дорога, состояние которой осложняют лесовозы и грузовики с предприятий. На данный момент рекомендация, которую мы выдали дорожным службам, — это грейдировать, иными словами разровнять поверхность, сделать зимник, потому что в данное время года содержать дорогу не сложно», — сказал Демин.
По словам главы свердловской ГИБДД, для безопасного движения данную дорогу необходимо ремонтировать. «Там есть большие ямы, болотистые участки, которые при наступлении весны необходимо не просто подсыпать. Нужен проект и ремонт, потому что это сложный участок», — уточнил он.
Ранее свердловские власти сообщили, что в 2016 году выделили около 11 млн рублей на ремонт грунтовой дороги до поселка Серебрянка. По данным чиновников, на капитальный ремонт дороги всего необходимо 1,5 млрд рублей, что сопоставимо с ежегодными затратами на капитальный ремонт дорог всей области.
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