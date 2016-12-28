Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ипотеку в России стали выдавать на больший срок
Жизнь наизнанку: вылечить рак четвертой стадии
"Командир, падаем!": СМИ изучили переговоры пилотов Ту-154
Умерла известная актриса, которой накануне стало плохо в самолете
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Опасная неприкосновенность История нападений на российских дипломатов
Дочь депутата устроила разборку на выезде с парковки (видео)
Эксперты: какая кoлбаса наименее вредная
Командир, мы падаем: Расшифрован речевой самописец Ту-154 (видео)
15-летняя москвичка пролетела 7 этажей и выжила
Найден мертвым еще один российский дипломат – СМИ
«Месть Москве»: СМИ Британии о катастрофе Ту-154
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
Жизнь наизнанку: вылечить рак четвертой стадии
От новогоднего переедания можно умереть
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
17Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
9Cкончалась Кэрри Фишер
12Умер Джордж Майкл
20Россия готовится к Новому году
13:17 (мск), источник: ТАСС

ГИБДД вынесла предписание отремонтировать дорогу до поселка Серебрянка

Ранее на пресс-конференции президент Владимир Путин раскритиковал власти Свердловской области за ситуацию в поселке, который оказался «отрезан» от других населенных пунктов.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Автоинспекторы вынесли предписание отремонтировать дорогу до послека Серебрянка в Свердловской области.

Об этом на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС сообщил начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области полковник полиции Юрий Демин. Ранее на пресс-конференции президент Владимир Путин раскритиковал власти Свердловской области за ситуацию в поселке Серебрянка, который оказался «отрезан» от других населенных пунктов.

Читайте также
Путин обещает помочь свердловскому селу Серебрянка с дорогой

«Это сложный участок дороги, который не так далеко находится от крупного город — 50 км от Нижнего Тагила. Это болотистая дорога, состояние которой осложняют лесовозы и грузовики с предприятий. На данный момент рекомендация, которую мы выдали дорожным службам, — это грейдировать, иными словами разровнять поверхность, сделать зимник, потому что в данное время года содержать дорогу не сложно», — сказал Демин.

По словам главы свердловской ГИБДД, для безопасного движения данную дорогу необходимо ремонтировать. «Там есть большие ямы, болотистые участки, которые при наступлении весны необходимо не просто подсыпать. Нужен проект и ремонт, потому что это сложный участок», — уточнил он.

Ранее свердловские власти сообщили, что в 2016 году выделили около 11 млн рублей на ремонт грунтовой дороги до поселка Серебрянка. По данным чиновников, на капитальный ремонт дороги всего необходимо 1,5 млрд рублей, что сопоставимо с ежегодными затратами на капитальный ремонт дорог всей области.

На пресс-конференции президент Владимир Путин раскритиковал власти Свердловской области за ситуацию в поселке Серебрянка, который оказался «отрезан» от других населенных пунктов. Он отмечал, что люди, где бы они ни жили, не должны чувствовать себя в отрыве от общей жизни страны и должны пользоваться хотя бы элементарными благами современной цивилизации.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Кремле не воспринимают "признания" главы РУСАДА о допинге как первоисточник
NYT: российские чиновники признали существование системы допинга
Второй черный ящик Ту-154 подняли на поверхность
МИД РФ назвал надуманной проблему с транспондерами
Осужден соучастник хищения 1,1 млрд рублей на Восточном
Генпрокуратура направила представление Чубайсу
Минздрав рассказал об испытаниях российского препарата от рака
СМИ узнали о санкциях США против РФ из-за хакерских атак
Спорт
Скандалы года: Паша, Саша и Леонид Викторович Резонансные истории в российском футболе за 2016 год
Авто
В Германии продают лимузин Владимира Путина На немецком сайте mobile.de появилось объявление о продаже огромного лимузина Mercedes-Benz Guard S 600 1995 года выпуска
Hi-Tech
Создана первая в мире «бумажная батарейка» Ученые разработали и представили революционное изобретение в сфере источников питания. Новая батарейка работает на метаболизме бактерий
Кино
Актер продал своего «Серебряного медведя» из-за нищеты Сербский актер Назиф Муич получил приз Берлинского кинофестиваля в 2013 году за лучшую мужскую роль
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Застройщики не успевают сдавать объекты в срок
Названы города с самым дорогим арендным жильем
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Ирина Терещенко: «Мамы боятся АКДС и БЦЖ» Прививать или не прививать — вот в чем вопрос/ А если прививать, то от чего? Перед нашими мамами и бабушками такая дилемма не стояла. В советские времена всем детям делали одни и те же прививки.
Все о ремонте
6 правил размещения духовки на кухне
Секреты скандинавского интерьера: не бойтесь пустоты
Как выбрать плинтус для пола — правила и советы
Все про светлые межкомнатные двери
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь