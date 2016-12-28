Мэрия Омска потратит на прессу 9 миллионов

Сегодня, 28 декабря омская мэрия объявила конкурс для СМИ на услуги пиара. Всего предполагается провести семь аукционов на сумму 9 миллионов рублей.

На сайте Единой информационной системы в сфере закупок указывается, что две трети этих денег, почти 6 миллионов рублей, планируется потратить на телекомпании. На остальные три миллиона предполагается пиарить городскую администрацию в четырех газетах.

Напомним, что общая сумма расходов на промэрскую прессу составит в 2017 году 34 миллиона 657 тысяч рублей.