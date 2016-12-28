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13:41 (мск), источник: Om1.ru

Мэрия Омска потратит на прессу 9 миллионов

Итоги аукционов будут известны в январе.

Сегодня, 28 декабря омская мэрия объявила конкурс для СМИ на услуги пиара. Всего предполагается провести семь аукционов на сумму 9 миллионов рублей.

На сайте Единой информационной системы в сфере закупок указывается, что две трети этих денег, почти 6 миллионов рублей, планируется потратить на телекомпании. На остальные три миллиона предполагается пиарить городскую администрацию в четырех газетах.

Напомним, что общая сумма расходов на промэрскую прессу составит в 2017 году 34 миллиона 657 тысяч рублей.

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