Кишиневцы просят остановить очередное строительство 11-этажки на Буюканах
Горожане, проживающие на улицах В. Белинского, Шт. Няги, М. Тэнасе и Е. Кока просят остановить строительство 11-этажки, которое развернулось неподалеку от их домов.
Горожане, проживающие на улицах В. Белинского, Шт. Няги, М. Тэнасе и Е. Кока просят остановить строительство 11-этажки, которое развернулось неподалеку от их домов.
Кишиневцы утверждают, что фирма начала строительные работы, получив незаконное разрешение в примэрии.
Мы живем уже много лет в частном секторе на Буюканах. ул. Белинского, ул. Няги, ул. Мария Тэнасе, ул. Кока. Чиновники из Примэрии выдали незаконное разрешение
По словам горожан, застройщик уже начал рыть котлован для будущей многоэтажки.
31 декабря в 10:00 кишиневцы намерены провести акцию протеста у места строительства по адресу улица В. Белинского, 4.