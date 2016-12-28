Кишиневцы просят остановить очередное строительство 11-этажки на Буюканах

Кишиневцы утверждают, что фирма начала строительные работы, получив незаконное разрешение в примэрии.

Мы живем уже много лет в частном секторе на Буюканах. ул. Белинского, ул. Няги, ул. Мария Тэнасе, ул. Кока. Чиновники из Примэрии выдали незаконное разрешение какой-то фирме на строительство 11-этажного дома в нашем спокойном частном квартале, по ул. Белинского, 4. Нас даже не спросили и наплевали на наше мнение. Этот небоскреб будет возвышаться над нашими участками, перекрывать нам свет и создавать дискомфорт. Мы против данного строительства и просим его остановить!, — говорится в обращении, опубликованном в соцсети.

По словам горожан, застройщик уже начал рыть котлован для будущей многоэтажки.

31 декабря в 10:00 кишиневцы намерены провести акцию протеста у места строительства по адресу улица В. Белинского, 4.