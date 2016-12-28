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13:29 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии вновь подорожали продукты

УФА, 28 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. По сравнению с прошлой неделей, в Башкортостане наблюдается рост цен на большинство социально значимых продуктов. Об этом сообщает Башкортостанстат.

Как отмечают статистики, больше всего подорожал за неделю лук. Его средняя цена в регионе достигает сейчас 18,94 рубля за килограмм (104,4 процента, по сравнению с 19 декабря).

Килограмм моркови обойдется покупателям в среднем в 22,21 рубля, белокочанная капуста — 16,21 рубля, картофеля — 18,76 рубля, подсолнечного масла — в 102,05 рубля.

Литр цельного стерилизованного молока 2,5−3,2 процента жирности можно приобрести в среднем за 58,22 рубля. В 43,85 рубля обойдется литр цельного пастеризованного молока 2,5−3,2 процента жирности.

Килограмм сливочного масла стоит сейчас 439,46 рубля, мороженой неразделанной рыбы — 131,27 рубля, крупы гречневой-ядрицы — 66,72 рубля.

Цена на говядину также выросла и достигла 297,29 рубля за килограмм, кроме бескостного мяса.

Чай черный байховый обойдется в среднем в 657,78 рубля за килограмм, шлифованный рис — в 51,10 рубля, яблоки — 69,94 рубля, вермишель — 46,64 рубля.

Сыры сычужные твердые и мягкие предлагают в среднем за 404,63 рубля за килограмм.

Остались неизменными цены, по сравнению с 19 декабря, на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов — 43,07 рубля за килограмм.

Десяток куриных яиц по-прежнему можно купить за 62,37 рубля.

Цена на баранину также не поднялась — 336,57 рубля за килограмм, кроме бескостного мяса.

Соль, пшено, хлеб из ржаной и из смеси муки ржаной и пшеничной по-прежнему можно приобрести за 9,48 рубля, 27,57 и 42,80 рубля, соответственно.

Незначительно снизились цены на охлажденные и мороженые куры — 131,15 рубля за килограмм, а также на сахар-песок — 45,34 рубля, свинину, кроме бескостного мяса — 244,74 и пшеничную муку — 29,41 рубля.

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