Татарстан поднялся в рейтинге кредитоспособности до уровня «ААА»

«Размер госдолга региона по итогам 9 месяцев 2016 года составил 95,14 млрд рублей, что составляет 52,9 процента от размера собственных доходов регионального бюджета. В течение рассматриваемого периода госдолг региона увеличился на 4,2 процента. Однако долг региона на 89,2 процента сформирован за счет бюджетных кредитов, выданных под ставку 0,1 процента годовых, что свидетельствует о минимальных процентных рисках», — отмечается в пресс-релизе агентства.

Национальное рейтинговое агентство оценивает макроэкономическую ситуацию как устойчивую и фиксирует положительную динамика по ряду показателей инвестиционной и промышленной деятельности.