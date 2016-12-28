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15:53 (мск), источник: ИА Татар-информ

Татарстан поднялся в рейтинге кредитоспособности до уровня «ААА»

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). «Национальное рейтинговое агентство» повысило оценку Республики Татарстан в рейтинге кредитоспособности. Рейтинг региона поднялся с «АА+» до «ААА».

«Размер госдолга региона по итогам 9 месяцев 2016 года составил 95,14 млрд рублей, что составляет 52,9 процента от размера собственных доходов регионального бюджета. В течение рассматриваемого периода госдолг региона увеличился на 4,2 процента. Однако долг региона на 89,2 процента сформирован за счет бюджетных кредитов, выданных под ставку 0,1 процента годовых, что свидетельствует о минимальных процентных рисках», — отмечается в пресс-релизе агентства.

Национальное рейтинговое агентство оценивает макроэкономическую ситуацию как устойчивую и фиксирует положительную динамика по ряду показателей инвестиционной и промышленной деятельности.

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