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13:50 (мск), источник: РИА Крым

Госсовет принял бюджет Крыма на 2017 год

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек — РИА Новости (Крым). Государственный совет Крыма утвердил республиканский бюджет на 2017 год. Соответствующее решение принято на внеочередном заседании крымского парламента в среду.

Источник: РИА "Новости"

«Власти Крыма (в 2017 году — ред.) будут реализовывать региональную бюджетную политику, которая будет направлена на обеспечение дальнейшей стабилизации экономических показателей, внедрение новых стандартов качества жизни в сферах здравоохранения, образования, социальной поддержки и занятости населения, культуры и туризма, реализацию мероприятий инновационного развития и модернизации отраслей реального сектора экономики (сельского хозяйства, промышленности, судостроения, транспортной инфраструктуры, энергетики и лесного хозяйства) и сбалансированного регионального развития. Также мы будем совершенствовать в 2017 году прозрачность и открытость бюджетного процесса», — отметила министр финансов РК Ирина Кивико, представляя проект бюджета РК на 2017 год.

Согласно документу, объем доходов утвержден в сумме 131 млрд 657 млн 464,6 тыс рублей. При этом налоговые и неналоговые доходы составят 33 млрд 667 млн 169 тыс рублей. Безвозмездные поступления в казну предусмотрены в размере 98 млрд рублей.

Наиболее крупными источниками пополнения бюджета станут налог на доходы физических лиц (15,6 млрд рублей), налог на прибыль организаций (5,3 млрд рублей), акцизы по подакцизным товарам (4,8 млрд рублей), налог на имущество организаций (1,2 млрд рублей), доходы от продажи материальных и нематериальных активов (2,6 млрд рублей).

Объем расходов крымского бюджета утвержден в сумме 134 млрд 756 млн 191 тыс 764 рублей. Дефицит составил 3 млрд 98 млн 727 тыс 164 рубля, что в 6,2 раза меньше аналогичного показателя, утвержденного на 2016 год.

Наибольший объем расходов планируется направить на национальную экономику (50,4 млрд рублей), образование (31,6 млрд рублей), социальную политику (22, 2 млрд рублей), здравоохранение (11,7 млрд рублей), ЖКХ (5,6 млрд рублей), культуру и кинематограф (5,5 млрд рублей), реализацию общегосударственных вопросов (3,3 млрд рублей) и обеспечение национальной безопасности (1,1 млрд рублей).

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