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14:08 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Дизельное топливо резко подорожало в Новосибирске

За неделю цена «дизеля» выросла почти на 50 копеек, рассказали статистики.

Дизельное топливо резко подорожало в Новосибирске, об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата.

За неделю с 11 по 18 июля стоимость бензина выросла на 0,3% или на 11 копеек.

Бензин марки АИ-80 не подорожал и в среднем стоит 28,5 рублей. Бензин марки АИ-92 вырос в цене на 0,5% или на 18 копеек и с в среднем стоит 33,82 руб. АИ-95 не подорожал и стоит 37,77 рублей.

Дизельное топливо подорожало на 47 копеек, теперь его средняя стоимость составляет 36,94 рубля за литр.

На наблюдаемых АЗС в г. Новосибирске бензин марки АИ-80 можно было приобрести по цене от 28 до 29 рублей за литр, марки АИ-92 — от 33,50 до 34 рублей за литр, марки АИ-95 — от 37,45 до 38,40 рубля за литр, дизельное топливо — от 36 до 37,40 рубля за литр.

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