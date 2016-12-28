Дизельное топливо резко подорожало в Новосибирске, об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата.

За неделю с 11 по 18 июля стоимость бензина выросла на 0,3% или на 11 копеек.

Бензин марки АИ-80 не подорожал и в среднем стоит 28,5 рублей. Бензин марки АИ-92 вырос в цене на 0,5% или на 18 копеек и с в среднем стоит 33,82 руб. АИ-95 не подорожал и стоит 37,77 рублей.

Дизельное топливо подорожало на 47 копеек, теперь его средняя стоимость составляет 36,94 рубля за литр.

На наблюдаемых АЗС в г. Новосибирске бензин марки АИ-80 можно было приобрести по цене от 28 до 29 рублей за литр, марки АИ-92 — от 33,50 до 34 рублей за литр, марки АИ-95 — от 37,45 до 38,40 рубля за литр, дизельное топливо — от 36 до 37,40 рубля за литр.