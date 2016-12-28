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15:49 (мск), источник: РИАЦ

Андрей Бочаров: «Схема движения автотранспорта в Волгограде будет усовершенствована»

Губернатор Волгоградской области проинспектировал итоги капитального ремонта Самарского путепровода.

Источник: РИАЦ

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров проинспектировал итоги капитального ремонта Самарского путепровода на Третьей продольной магистрали в Волгограде. Дорожники выполнили поставленную главой региона задачу и открыли движение по мосту в обе стороны до 20 декабря.

Губернатор поблагодарил дорожников за подарок, сделанный волгоградцам к Новому году.

— Это сложный, с инженерной точки зрения, и важный объект. С его вводом в эксплуатацию мы сможем пересмотреть схему движения транспорта в городе, в частности, на самом Самарском разъезде. Это поможет снизить количество возникающих автомобильных пробок. Соответствующее поручение уже дано профильным ведомствам. Окончательное решение будет принято в первом квартале 2017 года, — отметил Андрей Бочаров.

Как рассказал директор подрядной организации — АО «Автогрейд» Александр Иордан, контракт на ремонт Самарского путепровода, протяженностью 386 погонных метров, был подписан 11 июля этого года, и уже буквально через пару дней на объекте началась работа. Была выполнена замена деформационных швов, укладка защитного бетонного слоя, гидроизоляции, двух слоев асфальтобетона, установлено новое барьерное ограждение и шумозащитные экраны. Стоимость контракта составила 180 млн рублей. Из них освоено 123 млн рублей. На следующий год осталось соединить две параллельные части моста бетонной стяжкой, заменить систему освещения и провести небольшие отделочные работы.

Добавим, что проведенный в этом году ремонт Самарского путепровода и моста через Царицу, также позволит уже в следующем году начать приводить в порядок одну из главных магистралей города — Третью продольную.

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