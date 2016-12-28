Андрей Бочаров: «Схема движения автотранспорта в Волгограде будет усовершенствована»
Губернатор Волгоградской области проинспектировал итоги капитального ремонта Самарского путепровода.
Губернатор Волгоградской области проинспектировал итоги капитального ремонта Самарского путепровода.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров проинспектировал итоги капитального ремонта Самарского путепровода на Третьей продольной магистрали в Волгограде. Дорожники выполнили поставленную главой региона задачу и открыли движение по мосту в обе стороны до 20 декабря.
Губернатор поблагодарил дорожников за подарок, сделанный волгоградцам к Новому году.
— Это сложный, с инженерной точки зрения, и важный объект. С его вводом в эксплуатацию мы сможем пересмотреть схему движения транспорта в городе, в частности, на самом Самарском разъезде. Это поможет снизить количество возникающих автомобильных пробок. Соответствующее поручение уже дано профильным ведомствам. Окончательное решение будет принято в первом квартале 2017 года, — отметил Андрей Бочаров.
Как рассказал директор подрядной организации — АО «Автогрейд» Александр Иордан, контракт на ремонт Самарского путепровода, протяженностью 386 погонных метров, был подписан 11 июля этого года, и уже буквально через пару дней на объекте началась работа. Была выполнена замена деформационных швов, укладка защитного бетонного слоя, гидроизоляции, двух слоев асфальтобетона, установлено новое барьерное ограждение и шумозащитные экраны. Стоимость контракта составила 180 млн рублей. Из них освоено 123 млн рублей. На следующий год осталось соединить две параллельные части моста бетонной стяжкой, заменить систему освещения и провести небольшие отделочные работы.
Добавим, что проведенный в этом году ремонт Самарского путепровода и моста через Царицу, также позволит уже в следующем году начать приводить в порядок одну из главных магистралей города — Третью продольную.