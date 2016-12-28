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13:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Генпрокуратура направила представление Чубайсу

Генпрокуратура России (ГП) нашла нарушения в работе «Роснано» — госкорпорация создавала предпосылки для наступления негативных социально-экономических последствий для контрагентов, а также несвоевременно размещала необходимые сведения в единой информационной системе госзакупок. Информация об этом размещена на официальном сайте ГП.

Источник: AP 2016

В сообщении отмечается, что несвоевременная оплата со стороны «Роснано» приводила к тому, что контрагенты корпорации были вынуждены выплачивать заработную плату, а также недоимки по налогам и сборам «с нарушением установленных сроков от 2 рабочих дней до 1 года».

В целях устранения выявленных нарушений Генпрокуратура внесла председателю правления компании Анатолию Чубайсу представление. В акте прокурорского реагирования также поставлен вопрос о привлечении к ответственности виновных должностных лиц.

В сообщении ГП также говорится о том, что работа по пресечению нарушений законодательства в части, касающейся своевременной оплаты заказчиками обязательств по государственным и муниципальным контрактам и договорам, продолжается.

В ноябре в офисе «Роснано» сотрудниками Следственного комитета РФ были проведены обыски. Следственные действия осуществлялись в отношении одного из менеджеров, чье имя не называлось. По словам представителей «Роснано», обыски были связаны с задержкой строительства фармацевтического комплекса «НТ-Фарма», расположенного в Ярославской области.

Комментарии
4
Владимир Пацак
У него даже во взгляде заложена ненависть к русским.
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Константин
Ай-ай-ай!) Похоже, что скоро чей о рыжий хвост замелькает в влегендарном тумане ЛондОна, Ибо в "этой варварской стране" станет ну совсем невыносимо дискомфортно...открыто воровать станет невыносимо дискомфортно)
Прям налицо полное отсутствие демократии)
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Константин
Ай-ай-ай!) Похоже, что скоро чей о рыжий хвост замелькает в влегендарном тумане ЛондОна, Ибо в "этой варварской стране" станет ну совсем невыносимо дискомфортно...открыто воровать станет невыносимо дискомфортно)
Прям налицо полное отсутствие демократии)
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