В Уфе поднялись цены на бензин

Средняя стоимость дизельного топлива достигла на этой неделе 37,67 рубля за литр (100,3 процента к цене на 19 декабря).

Бензин марки АИ-95 и выше стоит сейчас в Уфе 38,47 рубля за литр, АИ-92 — 34,73 рубля (рост составил 100,1 процента).

Неизменной осталась цена на А-76 (АИ-80). Его можно приобрести в среднем за 33,60 рубля за литр.

Как сообщало агентство «Башинформ», на автозаправочных станциях «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукта» в Башкортостане подорожал бензин.

Литр автомобильного бензина марки АИ-92 ЭКТО стоит 35,60 рубля за литр, АИ-95 ЭКТО плюс — 39,10 рубля, АИ-98 — 42,55 рубля, дизельного топлива — 39,13 рубля.