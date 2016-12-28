Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ипотеку в России стали выдавать на больший срок
Санта Клауса уличили в нездоровом образе жизни
"Настолько красива": западный фотограф о поразившей его россиянке
Посол США сделал заявление по поводу авиакатастрофы в России
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
Песков рассказал, как Путин проведет новогодние каникулыУ президента не бывает полноценных выходных, и в дни новогодних каникул у него будут телефонные звонки
Работающих россиян ждут новые проверки
Приемные дети в звездных семьях
Квартиры будут падать в цене еще несколько лет
Сочи станет китайским курортом
Перед падением Ту-154 сделал маневр на скорости 500 км/час – СМИ
Найден мертвым еще один российский дипломат – СМИ
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Санта Клауса уличили в нездоровом образе жизни
Психологи рассказали, как пережить новогодние ссоры
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
20Россия готовится к Новому году
23Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
10«В чем сила, брат?»
14:38 (мск), источник: РИА Крым

Министр: птицей Крым обеспечен в полном объеме, а говядина доступна не всем

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек — РИА Новости (Крым). Крымские рынки обеспечены местной мясной продукцией не в полном объеме, что и отражается на конечной стоимости мяса, рассказал министр сельского хозяйства Республики Андрей Рюмшин.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, птицей крымчане обеспечены в полном объеме и даже с избытком, что позволит реализовывать ее за пределы полуострова. А вот о достаточном объеме свинины и говядины говорить не приходится.

«Вопрос птицы решаем на 100%, даже обеспечим рынки сбыта на материк. По свинине решаем на 80%, с крупным рогатым скотом ситуация хуже. У нас его практически на откорме нет, за счет частного подворья (обеспечиваем — ред.). Мы ведем переговоры с крымскими производителями, чтобы они выкупали маленьких бычков на откорм», — рассказал Рюмшин.

Однако на данный момент в Республике нет ни одного крупного предприятия, которое занималось бы выращиванием крупного рогатого скота и покрытием потребностей крымчан в говядине. Как отметил министр, в среднем на выращивание одного животного весом 500−600 кг необходимо около двух лет.

«Мы выезжали на рынок и цены ориентировочно 350−400 рублей на вырезку говядины, мы рекомендовали 280−300. Но я понимаю, что вырастить хорошего бычка — это надо 1,5 — 2 года. И когда начинаем разговаривать с сельхозпроизводителями о ценах, они говорят, что по-другому им будет не выгодно реализовывать, — рассказал министр и добавил. — По говядине нам есть над чем работать, мы не должны расслабляться».

По словам Рюмшина, регулировать ценовую политику на свинину легче, поскольку и продукции больше, и стоимость ниже.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин поздравил крымчан с пуском газа с Кубани
Турция заявила о невозможности мира в Сирии при Асаде
РУСАДА: слова о допинге в России были искажены
МИД РФ назвал надуманной проблему с транспондерами
Осужден соучастник хищения 1,1 млрд рублей на Восточном
Генпрокуратура направила представление Чубайсу
Минздрав рассказал, как изменилось потребление алкоголя в России
Россияне назвали главные проблемы страны
Спорт
Скандалы года: Паша, Саша и Леонид Викторович Резонансные истории в российском футболе за 2016 год
Авто
В Германии продают лимузин Владимира Путина На немецком сайте mobile.de появилось объявление о продаже огромного лимузина Mercedes-Benz Guard S 600 1995 года выпуска
Hi-Tech
Создана первая в мире «бумажная батарейка» Ученые разработали и представили революционное изобретение в сфере источников питания. Новая батарейка работает на метаболизме бактерий
Кино
Актер продал своего «Серебряного медведя» из-за нищеты Сербский актер Назиф Муич получил приз Берлинского кинофестиваля в 2013 году за лучшую мужскую роль
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Застройщики не успевают сдавать объекты в срок
Названы города с самым дорогим арендным жильем
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Ирина Терещенко: «Мамы боятся АКДС и БЦЖ» Прививать или не прививать — вот в чем вопрос/ А если прививать, то от чего? Перед нашими мамами и бабушками такая дилемма не стояла. В советские времена всем детям делали одни и те же прививки.
Все о ремонте
6 правил размещения духовки на кухне
Секреты скандинавского интерьера: не бойтесь пустоты
Как выбрать плинтус для пола — правила и советы
Все про светлые межкомнатные двери
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь