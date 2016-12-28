Министр: птицей Крым обеспечен в полном объеме, а говядина доступна не всем

По его словам, птицей крымчане обеспечены в полном объеме и даже с избытком, что позволит реализовывать ее за пределы полуострова. А вот о достаточном объеме свинины и говядины говорить не приходится.

«Вопрос птицы решаем на 100%, даже обеспечим рынки сбыта на материк. По свинине решаем на 80%, с крупным рогатым скотом ситуация хуже. У нас его практически на откорме нет, за счет частного подворья (обеспечиваем — ред.). Мы ведем переговоры с крымскими производителями, чтобы они выкупали маленьких бычков на откорм», — рассказал Рюмшин.

Однако на данный момент в Республике нет ни одного крупного предприятия, которое занималось бы выращиванием крупного рогатого скота и покрытием потребностей крымчан в говядине. Как отметил министр, в среднем на выращивание одного животного весом 500−600 кг необходимо около двух лет.

«Мы выезжали на рынок и цены ориентировочно 350−400 рублей на вырезку говядины, мы рекомендовали 280−300. Но я понимаю, что вырастить хорошего бычка — это надо 1,5 — 2 года. И когда начинаем разговаривать с сельхозпроизводителями о ценах, они говорят, что по-другому им будет не выгодно реализовывать, — рассказал министр и добавил. — По говядине нам есть над чем работать, мы не должны расслабляться».

По словам Рюмшина, регулировать ценовую политику на свинину легче, поскольку и продукции больше, и стоимость ниже.