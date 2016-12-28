Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ипотеку в России стали выдавать на больший срок
Психологи рассказали, как пережить новогодние ссоры
Политик из РФ заявил об отсутствии жалости к гибели Ту-154
"Призываем не допустить этой авантюры": МИД РФ обратился к Киеву
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Песков рассказал, как Путин проведет новогодние каникулыУ президента не бывает полноценных выходных, и в дни новогодних каникул у него будут телефонные звонки
Работающих россиян ждут новые проверки
Приемные дети в звездных семьях
Командир, мы падаем: Расшифрован речевой самописец Ту-154 (видео)
15-летняя москвичка пролетела 7 этажей и выжила
Найден мертвым еще один российский дипломат – СМИ
«Месть Москве»: СМИ Британии о катастрофе Ту-154
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Беременных просят не пользоваться косметикой
Три невероятных сценария конца света — с эпилогом
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
20Россия готовится к Новому году
23Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
10«В чем сила, брат?»
14:58 (мск), источник: ИА REGNUM

Воронежским военнослужащим обещают 800 квартир

Жилье планируют сдать в начале 2017 года.

800 квартир для военнослужащих 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) будет сдано в Воронежской области в первом квартале 2017 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 декабря сообщили в пресс-службе ЗВО.

По данным пресс-службы, за 2016 год очередь на получение постоянного жилья в Воронежской области среди военнослужащих сократилась 10%. Было заключено более 800 договоров на оформление жилья — это на 30% больше, чем в 2015 году.

В 2017 — 2018 году в Воронеже, Богучаре, Борисоглебске планируется построить 12 жилых домов для военных — это полторы тысячи квартир.

В целом на территории Западного военного округа темпы строительства жилья с 2012 года выросли в 1,7 раза, жилье только в 2016 году получили восемь тысяч военнослужащих.

Для тех офицеров, которые пока не получили свое жилье, предусмотрена компенсация за аренду — сейчас в среднем на одну семью выплаты составляют 18 тыс. рублей.

20-я гвардейская общевойсковая армия была передислоцирована в Воронежскую область в 2015 году. Сейчас в Богучаре завершается строительство военного городка — он включает в себя новый жилой комплекс в семь пятиэтажных домов на 254 квартиры с необходимой жилой инфраструктурой, казарменные помещения для рядового и сержантского состава.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Росгвардия: Первые итоги и новая репутация
Турция заявила о невозможности мира в Сирии при Асаде
РУСАДА: слова о допинге в России были искажены
МИД РФ назвал надуманной проблему с транспондерами
Осужден соучастник хищения 1,1 млрд рублей на Восточном
Генпрокуратура направила представление Чубайсу
Минздрав рассказал, как изменилось потребление алкоголя в России
Россияне назвали главные проблемы страны
Спорт
Скандалы года: Паша, Саша и Леонид Викторович Резонансные истории в российском футболе за 2016 год
Авто
В Германии продают лимузин Владимира Путина На немецком сайте mobile.de появилось объявление о продаже огромного лимузина Mercedes-Benz Guard S 600 1995 года выпуска
Hi-Tech
Создана первая в мире «бумажная батарейка» Ученые разработали и представили революционное изобретение в сфере источников питания. Новая батарейка работает на метаболизме бактерий
Кино
Актер продал своего «Серебряного медведя» из-за нищеты Сербский актер Назиф Муич получил приз Берлинского кинофестиваля в 2013 году за лучшую мужскую роль
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
По всей стране стартовали акции для покупателей жилья
Застройщики не успевают сдавать объекты в срок
Искусственный снег: 25 красивых идей
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Ирина Терещенко: «Мамы боятся АКДС и БЦЖ» Прививать или не прививать — вот в чем вопрос/ А если прививать, то от чего? Перед нашими мамами и бабушками такая дилемма не стояла. В советские времена всем детям делали одни и те же прививки.
Попмеханика
Восковая депиляция в видеосъёмке 28 тысяч кадров в секунду
10 последствий вымирания пчёл
Разрушенный землетрясением старинный город, снятый дроном
Яд кораллового полоза вызывает мучительную смерть
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь