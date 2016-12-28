Воронежским военнослужащим обещают 800 квартир

800 квартир для военнослужащих 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) будет сдано в Воронежской области в первом квартале 2017 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 декабря сообщили в пресс-службе ЗВО.

По данным пресс-службы, за 2016 год очередь на получение постоянного жилья в Воронежской области среди военнослужащих сократилась 10%. Было заключено более 800 договоров на оформление жилья — это на 30% больше, чем в 2015 году.

В 2017 — 2018 году в Воронеже, Богучаре, Борисоглебске планируется построить 12 жилых домов для военных — это полторы тысячи квартир.

В целом на территории Западного военного округа темпы строительства жилья с 2012 года выросли в 1,7 раза, жилье только в 2016 году получили восемь тысяч военнослужащих.

Для тех офицеров, которые пока не получили свое жилье, предусмотрена компенсация за аренду — сейчас в среднем на одну семью выплаты составляют 18 тыс. рублей.

20-я гвардейская общевойсковая армия была передислоцирована в Воронежскую область в 2015 году. Сейчас в Богучаре завершается строительство военного городка — он включает в себя новый жилой комплекс в семь пятиэтажных домов на 254 квартиры с необходимой жилой инфраструктурой, казарменные помещения для рядового и сержантского состава.