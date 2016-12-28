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15:24 (мск), источник: РИА Новости

Медведев призвал менять практику субсидирования регионов

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Необходимо прекратить практику распределения субсидий регионам по принципу «деньги идут к деньгам», средства должны распределяться исходя из потребности развития региональных отраслей экономики и социальной сферы, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Источник: РИА Новости

«Нужно прекратить практику распределения субсидий по принципу “деньги идут к деньгам”, целевые трансферты должны направляться в первую очередь исходя из потребности в развитии региональных отраслей экономики, социальной сферы, других важнейших компонентов, а не просто в регионы, тем более в те, которые являются донорами и могут за счет собственных средств финансировать соответствующие мероприятия», — сказал Медведев на совещании о мерах по обеспечению сбалансированности региональных и местных бюджетов на 2017−2019 годы.

Глава правительства подчеркнул, что это дополнительно позволит сократить диспропорцию в развитии регионов и обеспечить их устойчивый подъем. Он также рассказал, что сохраняется ответственность регионов на случай, если они не выполнят обязательства, которые взяли на себя соглашением о субсидиях, выразив надежду, что такие меры простимулируют субъекты более рационально организовывать свою работу.

Глава кабмина подчеркнул, что нужно зафиксировать распределение субсидий между регионами по состоянию до 1 февраля 2017 года за некоторыми исключениями. «Завершить кампанию по заключению соглашений нужно до 1 марта», — сказал Медведев.

Он также отметил, что необходимо положить конец «перелицовыванию» неправильно запланированных и замороженных средств федерального бюджета. «Это касается и федеральных министерств, и самих регионов», — пояснил он.

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