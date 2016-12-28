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14:57 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбуржцы без счетчиков будут платить за коммуналку больше

С Нового года.

Источник: УралИнформБюро

В конце года эксперты «Единого Расчетного Центра» подготовили большой обзор изменений в сфере ЖКХ, которые повлияют на суммы в квитанциях екатеринбуржцев в новом году.

Так, у горожан увеличатся платежи за капитальный ремонт. Если в 2016 году минимальный взнос на обновление жилья составлял 8 рублей 52 копейки за квадратный метр, то к 1 января он вырастет до 9 рублей. Установить размер взносов менее этой суммы невозможно, а вот увеличить вносимые суммы (и скорость накопления денежных средств) можно решением общего собрания собственников дома.

Платить больше придется и тем, кто до сих пор не установил счетчики. В соответствии с законодательством, для тех квартир, где счетчики не установлены (при наличии технической возможности), в расчетах к нормативам потребления применяется повышающий коэффициент. Его значение с 1 января 2017 года вырастет с 1,4 до 1,5.

Если в 2016 году собственник стандартной однокомнатной квартиры с газовой плитой и одним проживающим ежемесячно оплачивал по нормативу 102 кВтч, умноженные на 1,4. С нового года норматив потребления будет умножаться на 1,5.

Не распространяются повышающие коэффициенты на услуги водоотведения и газоснабжения.

Ставки платы за содержание жилого помещения не изменятся, однако законодатели уточнили категории домов, в которых, кроме многоквартирных домов с мусоропроводами, появились и дома с мусорокамерами.

Владельцев квартир в домах с газовыми котельными на крышах ждет новая ставка платы. Кроме ставок за содержание жилья утверждены ставки за содержание крышной газовой котельной. В квитанции эти начисления суммируются с начислениями по строке «Содержание жилья».

Уже утверждены новые ставки платы для пользователей помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в Среднеуральске и Екатеринбурге.

Всех без исключения потребителей коммунальных ресурсов коснется изменение тарифов. Правда, новые цены на воду, тепло, свет и газ начнут действовать не раньше 1 июля.

Все действующие на сегодняшний день ставки платы, тарифы и нормативы можно найти на сайте «ЕРЦ» в разделе Абонентам/Тарифы и нормативы.

С тарифами на 2017 год можно ознакомиться на сайте Региональной энергетической комиссии Свердловской области.

Как рассказали «Уралинформбюро» в пресс-службе «ЕРЦ», в новом году ожидается, что суммы за общедомовое потребление будут относиться не к коммунальным платежам, а к начислениям за содержание жилого помещения.

Новый предельный индекс, утвержденный губернатором Свердловской области на 2017 год, изменится только во втором полугодии 2017 года. С 1 января 2017 года он составит 0%. Таким образом, в период с 1 января по 30 июня роста ежемесячной суммы за коммунальные услуги не ожидается (правда, при неизменном наборе и объемах потребляемых ресурсов).

Рост во втором полугодии ограничен индексом 7,5% к уровню начислений за декабрь 2016 года.

Нужно помнить, однако, что предельный индекс не ограничивает рост суммы в квитанции, если он связан с применением повышающих коэффициентов. Если счета за квартиру увеличиваются исключительно из-за того, что собственник не устанавливает приборы учета, единственным выходом, позволяющим сэкономить, остается установка счетчиков.

Стоит добавить, что в конце декабря горожане получили последние в 2016 году квитанции. Чтобы начать год без долгов, большая часть жителей спешит оплатить счета до 31 декабря, те же, кто откладывает оплату коммунальных услуг до нового года, по закону, должны успеть внести нужную сумму до 10 января.

С вопросами по текущим начислениям в квитанции, перерасчетам или платежам жители Екатеринбурга могут обратиться в Информационную службу ЕРЦ по телефону 2−147−700 или в любое из шестнадцати районных отделений, адреса которых указаны в квитанциях и на сайте ерц96.рф. SMS-вопрос специалистам ЕРЦ можно отправить на номер +7 902 110 46 22.

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