Сотрудники ГАЗа в Нижнем Новгороде уйдут в корпоративный отпуск с 9 по 22 января 2017 года.

Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили на заводе.

«С 9 по 22 января 2017 года включительно ГАЗ предоставит производственным работникам две из положенных по закону четырех недель ежегодного оплачиваемого отпуска. Оставшиеся две недели будут предоставлены в июле-августе», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что во время отпуска на ГАЗе пройдет модернизация, необходимая для развития производства автомобилей поколения Next, в частности — по увеличению мощностей выпуска цельнометаллического фургона и микроавтобуса «ГАЗель Next».

Кроме того, во время корпоративного отпуска на предприятии также пройдет сервисное обслуживание оборудования, которое невозможно организовать без остановки действующего производства.

Напомним, что в предыдущий раз сотрудники ГАЗа находились в корпоративном отпуске с 25 июля по 7 августа 2016 года. Отпуск предоставлялся производственным работникам и функциональным службам предприятия. До этого ГАЗ отправлял сотрудников в корпоративный отпуск с 11 по 25 января 2016 года, а также с 27 июля по 9 августа 2015 года.