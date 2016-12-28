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15:37 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

В Волгограде полностью открыт для движения Самарский путепровод

Долгожданный подарок водителям к Новому году. 28 декабря в Дзержинском районе Волгограда полностью открыт для движения Самарский путепровод на Третьей Продольной магистрали.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Важнейший транспортный объект региона проинспектировал губернатор Андрей Бочаров.

Путепровод на Третьей Продольной магистрали в Дзержинском районе построен в 2002 году, его общая длина составляет более 385 метров. В 2015 году техническое состояние объекта были признано неудовлетворительным, принято решение о его ремонте.

Работы на Самарском путепроводе начались в июле 2016 года. За это время были полностью заменены дорожное покрытие и деформационные швы, установлен шумовой барьер, заменена гидроизоляция и водоотводы.

Общая стоимость контракта составила 180 миллионов рублей, из них освоено 123 миллиона. Инженерные работы на этом объекте отличает высокий уровень сложности, поэтому часть из них завершится в следующем году. В частности, это касается сопряжения мостов, установки плит и мачт освещения, сооружения поверхностного водоотвода.

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