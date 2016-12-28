Белнефтехим: тарифы на транзит с РФ пока не согласованы

МИНСК, 28 дек — Sputnik. Беларусь и Россия продолжают переговоры по согласованию тарифов на транзит российской нефти на 2017 год, предложения сторон слишком отличаются, но уже достигнута договоренность о том, что новые тарифы вступят в силу с 1 февраля 2017 года, а не с 1 января, как предлагала белорусская сторона.

Беларусь в декабре направила «Транснефти» свои предложения о повышении тарифов на транзит нефти. В частности, Минск намеревался повысить тарифы на 20,5% и ввести их в действие с 1 января 2017 года. В то же время, по существующей многолетней практике, стороны ежегодно утверждают тарифы совместно, новые ставки вступают в силу с 1 февраля.

В 2016 году Беларусь уже хотела в одностороннем порядке повысить тариф на транзит российской нефти — в среднем на 50% с октября. Это решение было принято в качестве реакции на газовый спор. В конце октября стороны договорились о его урегулировании, и постановление МАРТ о повышении тарифов было отменено.

Доводы Минска и реакция Москвы

На протяжении декабря российская «Транснефть» и Федеральная антимонопольная служба вели с белорусскими предприятиями по транспорту нефти и концерном «Белнефтехим», в который они входят, переговоры о тарифах на 2017 год. Однако до настоящего времени позицию белорусской стороны на переговорах никто официально не озвучивал.

«Вчера у нас (с представителями ФАС России — Sputnik) прошли рабочие встречи по пересмотру тарифов на прокачку нефти. Белорусская сторона выдвинула доводы о том, что наши тарифы на прокачку — одни из самых низких из всех участников этого транзита», — заявил председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко. Его слова приводит БелТА.

По его словам, белорусская сторона выставила свои обоснования и хотела бы увеличить тариф на 20,5%. «Российская сторона пока заняла позицию о том, что это должно быть в районе 5,5%», — сказал Ляшенко. Он уточнил, что белорусская сторона передала свои предложения и ждет ответа российской стороны.

Ранее «Транснефть» отмечала, что считает обоснованным повысить тарифы на транспорт нефти через Гомель на 5,8%, через Новополоцк — на 11,76%. При этом по северной ветке «Дружбы» нефть прокачивается только до ОАО «Нафтан».

Между тем, как отмечают представители ФАС, РФ планирует повысить тариф на транспортировку нефти из РФ для белорусской «Гомельтранснефть Дружба» (оператор белорусского участка южной ветки трубопровода «Дружба») в 2017 году на 7,7%.

Сроки будут обычными

Как стало известно Sputnik, по итогам совещания, на котором обсуждалось установление Беларусью тарифов на транспортировку нефти на 2017 год, было решено, что новый тариф должен быть установлен с 1 февраля 2017 года, а не с 1 января, как это предлагала белорусская сторона.

Такой порядок и сроки установления новых тарифов на транзит действуют между сторонами с 2010 года. С этого же времени тарифы устанавливаются в российских рублях и могут быть изменены по согласованию сторон только при чрезвычайных экономических обстоятельствах, при этом доводы каждой из сторон всегда подвергаются глубокому анализу.

Сколько будет нефти?

В декабре из источников в нефтяной сфере стало известно, что Беларусь желала бы получить на 2017 год 26 миллионов тонн нефти, однако пока реакции РФ по заявленным Минском объемам не последовало.

В то же время стало известно о том, что российская НК «Лукойл» заключила со своим дочерним предприятием ИООО «Лукойл Белоруссия» контракт на поставку в республику в 2017 году 2,5 миллиона тонн нефти на сумму около 550 миллионов долларов.

Как отмечается в сообщении «Лукойла», сделка совершена «на условиях DDU Новополоцк (ОАО “Нафтан”) и/или Мозырь (ОАО “Мозырский НПЗ”)». Поставки будут осуществляться трубопроводным транспортом в течение января-декабря 2017 года в соответствии с месячными программами поставок, согласованными обеими сторонами. Ориентировочная стоимость контракта составляет около 550 миллионов долларов, плюс-минус 5%.

Совет директоров «Лукойла’одобрил сделку 27 декабря.

В конце прошлого года компании заключили аналогичный договор, однако сроком на полгода.