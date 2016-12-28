Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ипотеку в России стали выдавать на больший срок
Три невероятных сценария конца света — с эпилогом
Большая часть семей погибших на Ту-154 не получит по 7,8 млн руб.
"Призываем не допустить этой авантюры": МИД РФ обратился к Киеву
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Песков рассказал, как Путин проведет новогодние каникулыУ президента не бывает полноценных выходных, и в дни новогодних каникул у него будут телефонные звонки
Работающих россиян ждут новые проверки
Приемные дети в звездных семьях
Название для Керченского моста выберут в 2017 году
Как за 6 шагов сделать свой дом праздничным
Найден мертвым еще один российский дипломат – СМИ
«Месть Москве»: СМИ Британии о катастрофе Ту-154
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
Беременных просят не пользоваться косметикой
Три невероятных сценария конца света — с эпилогом
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
8«Большой мир льда и снега»
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
10«В чем сила, брат?»
23Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
15:26 (мск), источник: Sputnik.by

Белнефтехим: тарифы на транзит с РФ пока не согласованы

Беларусь настаивает на повышении тарифов на 20,5%, Россия готова увеличить их только на 5,5%, переговоры пока продолжаются, но новые тарифы вступят в силу с 1 февраля.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 дек — Sputnik. Беларусь и Россия продолжают переговоры по согласованию тарифов на транзит российской нефти на 2017 год, предложения сторон слишком отличаются, но уже достигнута договоренность о том, что новые тарифы вступят в силу с 1 февраля 2017 года, а не с 1 января, как предлагала белорусская сторона.

Беларусь в декабре направила «Транснефти» свои предложения о повышении тарифов на транзит нефти. В частности, Минск намеревался повысить тарифы на 20,5% и ввести их в действие с 1 января 2017 года. В то же время, по существующей многолетней практике, стороны ежегодно утверждают тарифы совместно, новые ставки вступают в силу с 1 февраля.

В 2016 году Беларусь уже хотела в одностороннем порядке повысить тариф на транзит российской нефти — в среднем на 50% с октября. Это решение было принято в качестве реакции на газовый спор. В конце октября стороны договорились о его урегулировании, и постановление МАРТ о повышении тарифов было отменено.

Доводы Минска и реакция Москвы

На протяжении декабря российская «Транснефть» и Федеральная антимонопольная служба вели с белорусскими предприятиями по транспорту нефти и концерном «Белнефтехим», в который они входят, переговоры о тарифах на 2017 год. Однако до настоящего времени позицию белорусской стороны на переговорах никто официально не озвучивал.

«Вчера у нас (с представителями ФАС России — Sputnik) прошли рабочие встречи по пересмотру тарифов на прокачку нефти. Белорусская сторона выдвинула доводы о том, что наши тарифы на прокачку — одни из самых низких из всех участников этого транзита», — заявил председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко. Его слова приводит БелТА.

По его словам, белорусская сторона выставила свои обоснования и хотела бы увеличить тариф на 20,5%. «Российская сторона пока заняла позицию о том, что это должно быть в районе 5,5%», — сказал Ляшенко. Он уточнил, что белорусская сторона передала свои предложения и ждет ответа российской стороны.

Ранее «Транснефть» отмечала, что считает обоснованным повысить тарифы на транспорт нефти через Гомель на 5,8%, через Новополоцк — на 11,76%. При этом по северной ветке «Дружбы» нефть прокачивается только до ОАО «Нафтан».

Между тем, как отмечают представители ФАС, РФ планирует повысить тариф на транспортировку нефти из РФ для белорусской «Гомельтранснефть Дружба» (оператор белорусского участка южной ветки трубопровода «Дружба») в 2017 году на 7,7%.

Сроки будут обычными

Как стало известно Sputnik, по итогам совещания, на котором обсуждалось установление Беларусью тарифов на транспортировку нефти на 2017 год, было решено, что новый тариф должен быть установлен с 1 февраля 2017 года, а не с 1 января, как это предлагала белорусская сторона.

Такой порядок и сроки установления новых тарифов на транзит действуют между сторонами с 2010 года. С этого же времени тарифы устанавливаются в российских рублях и могут быть изменены по согласованию сторон только при чрезвычайных экономических обстоятельствах, при этом доводы каждой из сторон всегда подвергаются глубокому анализу.

Сколько будет нефти?

В декабре из источников в нефтяной сфере стало известно, что Беларусь желала бы получить на 2017 год 26 миллионов тонн нефти, однако пока реакции РФ по заявленным Минском объемам не последовало.

В то же время стало известно о том, что российская НК «Лукойл» заключила со своим дочерним предприятием ИООО «Лукойл Белоруссия» контракт на поставку в республику в 2017 году 2,5 миллиона тонн нефти на сумму около 550 миллионов долларов.

Как отмечается в сообщении «Лукойла», сделка совершена «на условиях DDU Новополоцк (ОАО “Нафтан”) и/или Мозырь (ОАО “Мозырский НПЗ”)». Поставки будут осуществляться трубопроводным транспортом в течение января-декабря 2017 года в соответствии с месячными программами поставок, согласованными обеими сторонами. Ориентировочная стоимость контракта составляет около 550 миллионов долларов, плюс-минус 5%.

Совет директоров «Лукойла’одобрил сделку 27 декабря.

В конце прошлого года компании заключили аналогичный договор, однако сроком на полгода.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
СМИ: в Минске задержан директор визового центра
Турция заявила о невозможности мира в Сирии при Асаде
РУСАДА: слова о допинге в России были искажены
МИД РФ назвал надуманной проблему с транспондерами
Осужден соучастник хищения 1,1 млрд рублей на Восточном
Генпрокуратура направила представление Чубайсу
Минздрав рассказал, как изменилось потребление алкоголя в России
Россияне назвали главные проблемы страны
Спорт
Скандалы года: Паша, Саша и Леонид Викторович Резонансные истории в российском футболе за 2016 год
Авто
В Германии продают лимузин Владимира Путина На немецком сайте mobile.de появилось объявление о продаже огромного лимузина Mercedes-Benz Guard S 600 1995 года выпуска
Hi-Tech
Создана первая в мире «бумажная батарейка» Ученые разработали и представили революционное изобретение в сфере источников питания. Новая батарейка работает на метаболизме бактерий
Кино
Актер продал своего «Серебряного медведя» из-за нищеты Сербский актер Назиф Муич получил приз Берлинского кинофестиваля в 2013 году за лучшую мужскую роль
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Застройщики не успевают сдавать объекты в срок
Названы города с самым дорогим арендным жильем
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Ирина Терещенко: «Мамы боятся АКДС и БЦЖ» Прививать или не прививать — вот в чем вопрос/ А если прививать, то от чего? Перед нашими мамами и бабушками такая дилемма не стояла. В советские времена всем детям делали одни и те же прививки.
Попмеханика
Иная жизнь: самая сложная и странная пищевая цепь на Земле
Почему технологии не могут изменить систему образования?
Самые красивые автомобили: DeSoto
Как тостер помогает объяснить происхождение жизни на Земле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь