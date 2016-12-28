Стойки для самостоятельной регистрации появятся в челябинском аэропорту

Пассажиры челябинского аэропорта смогут тратить меньше времени в очередях, пользуясь стойками самостоятельной регистрации, нововведение планируют запустить к лету 2017 года, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

«Обсуждается вопрос установки таких стоек на внутренних перевозках для компаний “Аэрофлот” и S7 Airlines. Оборудование не универсальное, оно делается под конкретного перевозчика», — отметил директор АО «Челябинское авиапредприятие» Юрий Коньков.

Напомним, в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС челябинский аэропорт ожидает реконструкция: до 20 января жители южноуральской столицы смогут проголосовать за понравившийся проект на сайте архитектурного конкурса.