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15:49 (мск), источник: АиФ Челябинск

Стойки для самостоятельной регистрации появятся в челябинском аэропорту

Нововведение должно уменьшить очереди.

Пассажиры челябинского аэропорта смогут тратить меньше времени в очередях, пользуясь стойками самостоятельной регистрации, нововведение планируют запустить к лету 2017 года, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

«Обсуждается вопрос установки таких стоек на внутренних перевозках для компаний “Аэрофлот” и S7 Airlines. Оборудование не универсальное, оно делается под конкретного перевозчика», — отметил директор АО «Челябинское авиапредприятие» Юрий Коньков.

Напомним, в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС челябинский аэропорт ожидает реконструкция: до 20 января жители южноуральской столицы смогут проголосовать за понравившийся проект на сайте архитектурного конкурса.

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