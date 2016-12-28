В 2017 году 800 жителей Омской области переселят из ветхого жилья

Как сообщили в пресс-службе облправительства, более 2 тысяч омичей получили новые квартиры вместе аварийного и ветхого жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года. Расселение ведется в рамках региональной адресной программы на 2013−2017 год с привлечением федеральных средств, ее завершение планируется 1 сентября 2017 года.

Пресс-служба правительства Омской области:

— На срок действия программы Фондом содействия реформированию ЖКХ определены лимиты финансирования нашего региона в объеме 2,75 млрд рублей. К периоду завершения программы планируется обеспечить новыми квартирами более 800 человек.

Это станет возможным за счет сдачи трех десятиэтажных домов по улицам Завертяева и Барнаульской, а также 55 малоэтажных домов на 118 квартир в сельских районах, строительство которых сейчас ведется. Старое жилье будет снесено. Итого в Омской области с 2013 года по 1 сентября следующего года должно быть ликвидировано 1094 аварийных домов общей площадью 169,32 тысячи м2.