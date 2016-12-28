В 2017 году 800 жителей Омской области переселят из ветхого жилья
Всего до конца действия программы переселения жилье с нормальными условиями получат около 3 тысяч человек.
Всего до конца действия программы переселения жилье с нормальными условиями получат около 3 тысяч человек.
Как сообщили в
— На срок действия программы Фондом содействия реформированию ЖКХ определены лимиты финансирования нашего региона в объеме 2,75 млрд рублей. К периоду завершения программы планируется обеспечить новыми квартирами более 800 человек.
Это станет возможным за счет сдачи трех десятиэтажных домов по улицам Завертяева и Барнаульской, а также 55 малоэтажных домов на 118 квартир в сельских районах, строительство которых сейчас ведется. Старое жилье будет снесено. Итого в Омской области с 2013 года по 1 сентября следующего года должно быть ликвидировано 1094 аварийных домов общей площадью 169,32 тысячи м2.