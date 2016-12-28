Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
От новогоднего переедания можно умереть
Наряд жены принца Уильяма вызвал резонанс в Великобритании
Родители московских школьников добились отмены уроков православия
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
Песков рассказал, как Путин проведет новогодние каникулыУ президента не бывает полноценных выходных, и в дни новогодних каникул у него будут телефонные звонки
С какого возраста ребенок может гулять один?
Родители московских школьников добились отмены уроков православия
Квартиры будут падать в цене еще несколько лет
Сочи станет китайским курортом
Найден мертвым еще один российский дипломат – СМИ
«Месть Москве»: СМИ Британии о катастрофе Ту-154
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Жизнь наизнанку: вылечить рак четвертой стадии
От новогоднего переедания можно умереть
Отмена детских кресел может стать реальностью
Видео дня: чем опасен автосервис
Фоторепортажи
8«Большой мир льда и снега»
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
10«В чем сила, брат?»
23Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
15:44 (мск), источник: СуперОмск

Пенсии после Нового года будут выданы в срок

Часть пенсий на 7 и 8 января будут выданы досрочно.

Источник: РИА "Новости"

Омское отделение Пенсионного фонда России сообщает, что доставка пенсий на дом за январь 2017 года подразделениями почтовой связи начнется с 3 января по графику. За праздничные дни 7, 8 января доставка пенсий будет осуществляться досрочно 5, 6 числа. Перечисление пенсий в кредитные учреждения также будет производиться в обычном режиме.

Единовременная выплата в размере 5000 рублей будет произведена всем получателям пенсии в январе, начиная с 12—13 января 2017 года до окончания месяца. Выплата будет производиться в беззаявительном режиме, тем же способом, что и пенсия — через подразделения почтовой связи или перечислением в банк.

Также пресс-служба пенсионного фонда сообщает, что в новогодние праздники — с 3 по 6 января — в Омском отделении по традиции будет работать телефон горячей линии.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Турция заявила о невозможности мира в Сирии при Асаде
РУСАДА: слова о допинге в России были искажены
МИД РФ назвал надуманной проблему с транспондерами
Осужден соучастник хищения 1,1 млрд рублей на Восточном
Генпрокуратура направила представление Чубайсу
Минздрав рассказал, как изменилось потребление алкоголя в России
Россияне назвали главные проблемы страны
Спорт
Скандалы года: Паша, Саша и Леонид Викторович Резонансные истории в российском футболе за 2016 год
Авто
В Германии продают лимузин Владимира Путина На немецком сайте mobile.de появилось объявление о продаже огромного лимузина Mercedes-Benz Guard S 600 1995 года выпуска
Hi-Tech
Создана первая в мире «бумажная батарейка» Ученые разработали и представили революционное изобретение в сфере источников питания. Новая батарейка работает на метаболизме бактерий
Кино
Актер продал своего «Серебряного медведя» из-за нищеты Сербский актер Назиф Муич получил приз Берлинского кинофестиваля в 2013 году за лучшую мужскую роль
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Застройщики не успевают сдавать объекты в срок
Названы города с самым дорогим арендным жильем
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Ирина Терещенко: «Мамы боятся АКДС и БЦЖ» Прививать или не прививать — вот в чем вопрос/ А если прививать, то от чего? Перед нашими мамами и бабушками такая дилемма не стояла. В советские времена всем детям делали одни и те же прививки.
Все о ремонте
6 правил размещения духовки на кухне
Секреты скандинавского интерьера: не бойтесь пустоты
Как выбрать плинтус для пола — правила и советы
Все про светлые межкомнатные двери
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь