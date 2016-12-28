Пенсии после Нового года будут выданы в срок

Омское отделение Пенсионного фонда России сообщает, что доставка пенсий на дом за январь 2017 года подразделениями почтовой связи начнется с 3 января по графику. За праздничные дни 7, 8 января доставка пенсий будет осуществляться досрочно 5, 6 числа. Перечисление пенсий в кредитные учреждения также будет производиться в обычном режиме.

Единовременная выплата в размере 5000 рублей будет произведена всем получателям пенсии в январе, начиная с 12—13 января 2017 года до окончания месяца. Выплата будет производиться в беззаявительном режиме, тем же способом, что и пенсия — через подразделения почтовой связи или перечислением в банк.