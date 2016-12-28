Облправительство намерено создать в регионе детский технопарк «Нижегородский кванториум».

Об этом сообщается в материалах на сайте регионального кабмина. Согласно информации, соответствующее распоряжение 15 декабря 2016 года подписал губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев. Сообщается, что технопарк будет создан на базе ГБУ ДПО «Нижегородский научно-информационный центр». Сеть пилотных площадок будет размещена в Арзамасском приборостроительном колледже имени П. И. Пландина, Выксунском металлургическом колледже имени А. А. Козерадского, Нижегородском автомеханическом техникуме, Нижегородском авиационном техническом колледже, Дзержинском техническом колледже, Нижегородском радиотехническом колледже.

Дети будут заниматься по пяти направлениям: проектирование, создание, настройка и испытание пилотируемого дистанционно прототипа транспортного средства (автоквантум), освоение компетенций в области изучения авиационных беспилотных технологий, в том числе, малой беспилотной авиации, являющейся одной из самых перспективных (аэроквантум), освоение передовых технологий в области электроники, мехатроники и программирования, практических навыков их применения (робоквантум), освоение навыков программирования и проектирования в области защиты информации, современных информационных технологий, работы локальных сетей (IT-квантум) и освоение навыков и компетенций в сфере дизайн-индустрии, макетировании, дизайн-проектировании с применением трехмерного инженерного мышления (промодизайн).

«Детский технопарк “Нижегородский Кванториум” ориентирован на новый формат дополнительного образования детей в сфере инженерных наук как одной из составляющих непрерывного образования и подготовки кадров “под ключ”. Цель создания технопарка — обеспечение подготовки национально-ориентированного кадрового резерва для наукоемких и высокотехнологичных отраслей экономики России», — говорится в пояснительной записке к распоряжению.

Обязательным в обучении в каждом техническом направлении будет погружение обучающихся в проектную и исследовательскую деятельность, в том числе коллективную, а также организация профориентационных мероприятий, проведение профессиональных проб на площадках различных партнеров. Ежегодно в технопарке должно обучаться 800−900 детей в возрасте от пяти до 18 лет.

В 2017 году на закупку оборудования для технопарка планируется направить 50 млн рублей. Еще 3 млн рублей должно быть выделено в 2018 и 2019 годах на расходные материалы для исследовательских работ. В общей сложности на различные мероприятия по созданию и функционированию детского технопарка в течение 2017−2019 годов регионального правительство планирует направить 90 млн рублей.