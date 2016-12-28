Крымский парламент утвердил стратегию развития республики до 2030 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек — РИА Новости. Крымский парламент утвердил стратегию
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек — РИА Новости. Крымский парламент утвердил стратегию
Проект стратегии
«Утвердить стратегию
Депутаты уверены, что реализация стратегии позволит республике в кратчайшие сроки встроиться в общероссийское экономическое пространство, ускорить
По словам главы крымского парламента Владимира Константинова, стратегия будет реализована в три этапа. Первый, который приходится на 2017−2020, — снятие инфраструктурных ограничений, второй (2021−2026 годы) — широкое внедрение инноваций, третий (2027−2030 годы) — создание новых технологий, наращивание конкурентных преимуществ.
«Ориентировочный объем финансирования, который необходим для реализации стратегии, составит около 5 триллионов 800 миллиардов рублей», — сказал Константинов. В частности, из них 2,1 триллиона рублей — средства федерального бюджета, 1 триллион — средства консолидированного бюджета республики, внебюджетные источники — 2,7 триллиона рублей.