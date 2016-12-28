Крымский парламент утвердил стратегию развития республики до 2030 года

Проект стратегии социально-экономического развития республики разработан по поручению главы Крыма, в соответствии с федеральным законом о стратегическом планировании и соответствующим законом республики Крым. В результате реализации стратегии ожидается рост валового регионального продукта в 5 раз, производительности труда — в 3 раза, объема внебюджетных инвестиций — в 14 раз, увеличения средней продолжительности жизни до 75 лет. В начале декабря проект закона «О стратегии социально-экономического развития республики Крым до 2030 года» одобрило правительство республики.

«Утвердить стратегию социально-экономического развития республики Крым до 2030 года», — говорится в решении, принятом на внеочередной сессии парламента в среду.

Депутаты уверены, что реализация стратегии позволит республике в кратчайшие сроки встроиться в общероссийское экономическое пространство, ускорить социально-экономическое развитие, создать новые отрасли пятого технологического уклада и модернизировать существующие на основе инновационных технологий, повысить конкурентоспособность экономики и уровень жизни населения.

По словам главы крымского парламента Владимира Константинова, стратегия будет реализована в три этапа. Первый, который приходится на 2017−2020, — снятие инфраструктурных ограничений, второй (2021−2026 годы) — широкое внедрение инноваций, третий (2027−2030 годы) — создание новых технологий, наращивание конкурентных преимуществ.

«Ориентировочный объем финансирования, который необходим для реализации стратегии, составит около 5 триллионов 800 миллиардов рублей», — сказал Константинов. В частности, из них 2,1 триллиона рублей — средства федерального бюджета, 1 триллион — средства консолидированного бюджета республики, внебюджетные источники — 2,7 триллиона рублей.