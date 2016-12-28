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16:21 (мск), источник: УНИАН

Экономист назвал 10 продуктов, которые стремительно подорожали за год

Рост цен на продукты от 10% до 78% за последний год является реальным индикатором работы власти.

Источник: УНИАН

Об этом в своем блоге пишет экономист, лидер Аграрной партии Виталий Скоцик.

Он представляет топ-10 продуктов, которые больше всего подорожали за последний год. Первое место среди них занял «Киевский торт», который вырос в цене на 78%. Если в прошлом году он стоил 137 грн, то уже сегодня придется выложить за него 224 грн в фирменном магазине производителя.

«На второй строчке среди рекордсменов подорожания — алкогольные напитки. Цена на водку в течение 2016 года подскочила в среднем на 67%. Если в начале года 1 литр водки стоил 86,45 грн — сегодня его цена достигает 144 грн. Установление правительством минимальных розничных цен на алкогольные напитки и попытки определенных групп монополизировать спиртовую отрасль привели к тому, что сегодня речь уже идет о появлении “спиртовых королей”, а не о прозрачности рынка», — пишет экономист.

Следующие позиции, по его подсчетам, занимают твердые сыры, которые подорожали на 44%, яйца, которые подскочили в цене на 34%, и масло, которое не намного отстает, подорожав на 32%.

Вторую пятерку открывает рыба — цены на нее подскочили на 24%.

«Килограмм бюджетных сортов рыбы сегодня стоит почти 70 грн против 56 грн в январе. А красные сорта рыбы, которые так любили советские элиты, теперь также доступны лишь обладателям “золотых деклараций”. Самые низкие цены за килограмм лососевых составляют треть минимальной пенсии», — пишет Скоцик.

На седьмом месте в анти-рейтинге — детские смеси. 400 граммов сегодня обойдутся молодым родителям минимум в 211 грн против 174 грн год назад. Подорожание составило почти 23%.

«Если учесть, что сегодня и цены на подгузники превышают 600 грн за 100 штук, то становится интересно, какими расчетами руководствовались чиновники, закладывая прожиточный минимум для детей до 6 лет в размере 1228 грн. Если в прошлом году он стоил 137 грн», — подчеркивает автор блога.

Следующая — молочная продукция. Цены на молоко подскочили на 22%, и сегодня литр стоит 14,5 грн против 11,89 грн в прошлом году.

Замыкают десятку творог, который подорожал на 16%, и подсолнечное масло, бутылка которого с 29 грн поднялась до 33 грн. Правда, за такую цену найти настоящий литр масла уже непросто. На полках магазинов доминируют бутылки по 900, 800 и даже 750 граммов, добавляет Скоцик.

По его словам, главная причина роста цен — не в торговых накрутках, а в бесперспективной экономической политике. Себестоимость продукции сельского хозяйства постоянно растет — в частности, налоговая нагрузка на украинского производителя. Затраты на животноводство выросли более чем на 20%, сделав эту отрасль практически убыточной.

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